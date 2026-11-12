Dalla curva da tremila posti ai 22 skybox: dentro il cantiere del nuovo stadio del Venezia

E i lavori stanno procedendo con lo stadio che sta prendendo sempre più forma con la data di inaugurazione fissata per i primi mesi del 2028 , il club si è impegnato per 125 milioni di euro che saranno complessivamente per dotazioni e migliorie a completamento dell’impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria e canone concessorio. A questa cifra si aggiungo anche i 94 milioni investiti dal Comune di Venezia . Una opera di partenariato pubblico-privato che continua rispettando budget e tempi e che vedrà 40 anni la gestione del nuovo stadio che sorgerà al Bosco dello Sport in favore del Venezia. Il cuore del tifo veneziano nel polmone verde del Bosco dello Sport con un ottimo collegamento alle arterie del territorio, come per esempio i 2 km di distanza dall’aeroporto Marco Polo. Il polmone verde è composto da 110.000 alberi in corso di piantumazione che andranno a creare un paesaggio boschivo che pervaderà l’area, andando a creare un nuovo corridoio verde di rilevanza territoriale.

«Il Bosco dello Sport sarà la nostra nuova casa: uno stadio innovativo, inclusivo, sostenibile e dai più elevati standard internazionali, in grado di sprigionare al meglio l’energia e la passione arancioneroverde. Un impianto, aperto tutto l’anno, che si propone come punto di riferimento in Italia per integrazione tra sport, cultura e intrattenimento», con queste parole la presidentessa del Venezia, Francesca Bodie in merito al nuovo impianto da 18.500 posti che sta prendendo sempre più forma a a Mestre, nella frazione Tessera, all’interno del Bosco dello Sport.

Guardando l’impianto da vicino, le caratteristiche principali riguardano la capienza della curva del tifo veneziano che avrà a disposizione ben mille posti in più rispetto al settore attualmente in uso al Penzo, per una capienza totale di quasi 4mila persone. Quattro saranno le tipologie di ospitalità previste. Un sistema integrato che interpreta i valori, la cultura, le suggestioni e la storia di Venezia in chiave contemporanea, pensato per offrire esperienze differenziate, ma coerenti, valorizzando materiali, luci e colori in un continuum narrativo che unisce le quattro anime della città: l’arte, l’acqua, la materia e la festa. Ed ecco poi 22 skybox, venti standard, di dimensioni variabili e accoppiabili a due a due per creare spazi più ampi e modulari, e due di dimensione maggiore, circa 85 m². Una grande opportunità per il Venezia di aumentare i propri ricavi grazie al mercato di fascia alta.

Il design dello stadio, progettato dallo studio di architettura Populous, si ispira al paesaggio circostante, con linee curve che seguono il piano regolatore più ampio, interagendo con l’arena e il centro sportivo adiacenti. Il perimetro dello stadio è ellittico, con una struttura pulita che lo inserisce nel Bosco dello Sport come un padiglione in un giardino. La facciata presenta una composizione di elementi verticali che si innalzano secondo uno schema regolare, creando uno sfondo visibile per la parte superiore della tribuna. Ciò consente una visuale al di sopra della sommità dello stadio, conferendo alla struttura un aspetto leggero e arioso.

Il podio a forma di mezzaluna abbraccia delicatamente lo stadio stesso, diventando parte strategica della struttura, progettata per ospitare aree di parcheggio e altri servizi. La tribuna si sviluppa in una sezione semicontinua sui lati sud, est e nord. È stata progettata per offrire una visuale ottimale durante le partite. La configurazione compatta e monumentale garantisce la massima esperienza per i tifosi, esaltando al contempo l’atmosfera. L’area VIP si trova nella tribuna ovest e offre esperienze esclusive e di alto livello. Sono stati progettati spazi dedicati ai tifosi di casa, tra cui una galleria coperta che circonda lo stadio a 360 gradi, offrendo servizi selezionati e una vista mozzafiato sul paesaggio circostante.