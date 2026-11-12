Una quota fissa dello stipendio più contenuta e una componente variabile più consistente, legata soprattutto ai risultati sportivi della squadra. È questa la strategia che l’Inter intende adottare nelle prossime trattative per i rinnovi contrattuali, con l’obiettivo di rendere il costo della rosa maggiormente sostenibile e collegato alle performance sul campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta lavorando a una nuova articolazione degli ingaggi, che potrebbe interessare diversi giocatori attualmente al centro delle discussioni per il prolungamento degli accordi. Tra questi figurano Carlos Augusto, Federico Dimarco, Marcus Thuram, Manuel Akanji e Hakan Calhanoglu. Il direttore sportivo Dario Baccin ha già avviato una serie di contatti con i rappresentanti dei calciatori, illustrando l’orientamento della società: ridurre il peso della parte garantita degli stipendi, compensandolo con bonus potenzialmente più ricchi in caso di raggiungimento degli obiettivi.

Più bonus legati alle vittorie: il nuovo modello dell’Inter L’introduzione di incentivi nei contratti non rappresenta una novità assoluta per l’Inter, considerando che anche gli accordi attualmente in vigore prevedono una componente variabile. A cambiare sarebbe però il peso dei bonus e soprattutto il loro collegamento con i risultati collettivi. L’obiettivo è quello di creare una maggiore corrispondenza tra gli eventuali aumenti del costo della rosa e i ricavi supplementari generati dai successi sportivi. La conquista di un trofeo, infatti, può garantire alla società entrate aggiuntive su diversi fronti. Da una parte ci sono i premi previsti dai contratti di sponsorizzazione, che in alcuni casi riconoscono compensi ulteriori in caso di vittoria delle competizioni. Dall’altra, i ricavi distribuiti dagli organizzatori dei tornei in base ai risultati ottenuti. In Serie A, ad esempio, il piazzamento finale incide sulla distribuzione di una parte dei proventi audiovisivi. Anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana prevedono premi economici collegati alla partecipazione e ai risultati. Particolarmente rilevante è poi il caso della Champions League, dove il sistema di distribuzione UEFA riconosce compensi per i risultati della fase campionato e per il raggiungimento delle successive fasi a eliminazione diretta. La strategia nerazzurra punta dunque a utilizzare una parte di questi ricavi aggiuntivi per finanziare gli incentivi contrattuali, limitando l’esposizione della società nel caso di stagioni meno fortunate. Rinnovi Inter, il caso Calhanoglu e i bonus individuali Secondo il quotidiano, il nuovo approccio potrebbe trovare applicazione soprattutto nelle trattative con i giocatori che si avvicinano o hanno già superato i trent’anni. Tra questi figura Hakan Calhanoglu, il cui contratto è in scadenza al termine della stagione. Per il centrocampista turco, oltre ai premi collegati ai risultati collettivi, potrebbero essere previsti anche incentivi legati al rendimento individuale. In particolare, la società potrebbe valutare bonus collegati al numero di presenze, agli assist e ai gol realizzati, tenendo conto anche dei problemi fisici che hanno condizionato la continuità di impiego del giocatore nelle ultime stagioni. Un modello che consentirebbe al calciatore di mantenere la possibilità di raggiungere livelli retributivi elevati, ma subordinando una parte degli emolumenti al contributo effettivamente fornito alla squadra.