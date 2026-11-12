Inter Campus dei Moratti si separa dal club nerazzurro: «Strade parallele»

«Diecimila bambini di 31 Paesi in tutto il mondo ringraziano l’Inter che li ha accompagnati nella magnifica avventura di Inter Campus per 30 anni», si legge nella comunicazione. I Moratti spiegano che il progetto proseguirà attraverso la nuova fondazione, grazie al sostegno della famiglia e al contributo di quanti vorranno partecipare alle sue attività. Nella lettera emerge anche il dispiacere per la fine del legame diretto con la società: «Ci dispiace non poter più giocare in nome dell’Inter, che rimarrà nel nostro cuore, così come sulle nostre maglie».

Come riportato da Il Corriere della Sera, a sancire il cambiamento è una lettera firmata da Massimo e Carlotta Moratti , nella quale viene annunciata la nascita della nuova Fondazione “We Are The Campus” , destinata a raccogliere l’eredità dell’iniziativa sociale portata avanti per tre decenni insieme al club.

Dopo trent’anni di attività, Inter Campus si separa formalmente dall’ Inter e proseguirà il proprio percorso attraverso una nuova fondazione indipendente. Il progetto benefico nato da un’idea di Massimo Moratti , che coinvolge circa 10mila bambini in 31 Paesi del mondo, non sarà più gestito direttamente dalla società nerazzurra, ma continuerà a operare con il sostegno della famiglia dell’ex presidente.

Inter Campus: nuova governance, ma la famiglia Moratti resta alla guida

La separazione riguarda principalmente la struttura organizzativa e la gestione del progetto, che non sarà più interno all’Inter. La società nerazzurra ha infatti deciso di sviluppare una propria iniziativa, mentre l’attuale Inter Campus continuerà a operare attraverso una realtà giuridica autonoma.

A chiarire i termini del cambiamento è stata Carlotta Moratti, che ha spiegato come l’attività benefica resterà sostanzialmente invariata, pur con una nuova governance. «Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vive parallelo all’Inter», ha dichiarato, precisando che la decisione di interrompere la gestione diretta è stata presa dal club nerazzurro.

Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da rappresentanti della famiglia Moratti, da Marco Tronchetti Provera e dal figlio Giovanni, che accompagneranno lo sviluppo della fondazione. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire continuità alle attività realizzate fino a oggi e, allo stesso tempo, ampliare ulteriormente la portata internazionale del progetto.