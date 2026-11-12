Inter Campus dei Moratti si separa dal club nerazzurro: «Strade parallele»

Dopo trent’anni di attività, Inter Campus si separa formalmente dall’Inter e proseguirà il proprio percorso attraverso una nuova fondazione indipendente. Il progetto benefico nato da un’idea di Massimo Moratti, che coinvolge circa 10mila bambini in 31 Paesi del mondo, non sarà più gestito direttamente dalla società nerazzurra, ma continuerà a operare con il sostegno della famiglia dell’ex presidente.
Come riportato da Il Corriere della Sera, a sancire il cambiamento è una lettera firmata da Massimo e Carlotta Moratti, nella quale viene annunciata la nascita della nuova Fondazione “We Are The Campus”, destinata a raccogliere l’eredità dell’iniziativa sociale portata avanti per tre decenni insieme al club.
«Diecimila bambini di 31 Paesi in tutto il mondo ringraziano l’Inter che li ha accompagnati nella magnifica avventura di Inter Campus per 30 anni», si legge nella comunicazione. I Moratti spiegano che il progetto proseguirà attraverso la nuova fondazione, grazie al sostegno della famiglia e al contributo di quanti vorranno partecipare alle sue attività. Nella lettera emerge anche il dispiacere per la fine del legame diretto con la società: «Ci dispiace non poter più giocare in nome dell’Inter, che rimarrà nel nostro cuore, così come sulle nostre maglie».
Inter Campus: nuova governance, ma la famiglia Moratti resta alla guida
La separazione riguarda principalmente la struttura organizzativa e la gestione del progetto, che non sarà più interno all’Inter. La società nerazzurra ha infatti deciso di sviluppare una propria iniziativa, mentre l’attuale Inter Campus continuerà a operare attraverso una realtà giuridica autonoma.
A chiarire i termini del cambiamento è stata Carlotta Moratti, che ha spiegato come l’attività benefica resterà sostanzialmente invariata, pur con una nuova governance. «Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vive parallelo all’Inter», ha dichiarato, precisando che la decisione di interrompere la gestione diretta è stata presa dal club nerazzurro.
Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da rappresentanti della famiglia Moratti, da Marco Tronchetti Provera e dal figlio Giovanni, che accompagneranno lo sviluppo della fondazione. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire continuità alle attività realizzate fino a oggi e, allo stesso tempo, ampliare ulteriormente la portata internazionale del progetto.
L’Inter: «La collaborazione prosegue»
Nonostante il cambiamento organizzativo, la separazione non comporterà una rottura completa dei rapporti tra Inter Campus e la società nerazzurra. Il club ha infatti precisato che «la collaborazione prosegue», sottolineando come il nome Inter continuerà a essere presente nell’ambito delle attività del progetto. La nuova fondazione manterrà dunque un collegamento con la storia nerazzurra, pur operando autonomamente rispetto alla società.
Si apre così una nuova fase per un’iniziativa che, nel corso di trent’anni, ha utilizzato il calcio come strumento di inclusione e sostegno sociale per migliaia di bambini in tutto il mondo. Da una parte l’Inter svilupperà un proprio progetto, dall’altra la famiglia Moratti continuerà l’esperienza di Inter Campus attraverso We Are The Campus, con l’obiettivo di preservarne l’identità e favorirne la crescita.