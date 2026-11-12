Fiorentina, calano le plusvalenze e salgono i costi: bilancio 2026 in rosso di 136 milioni

La Fiorentina ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con una perdita di 136,4 milioni di euro, in netto peggioramento rispetto al rosso di 23,2 milioni registrato nell’esercizio precedente. Un risultato che evidenzia un significativo deterioramento dei conti della società viola, alle prese con una stagione caratterizzata da maggiori investimenti sulla rosa e da un andamento economico meno favorevole rispetto al passato.
Come emerge dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il risultato netto negativo rappresenta uno dei più pesanti della storia recente della Fiorentina, con un peggioramento di oltre 113 milioni di euro rispetto all’esercizio 2024/25. La società continua comunque a beneficiare del sostegno economico della proprietà, rappresentata dalla famiglia Commisso, che ha effettuato nuovi versamenti per garantire la solidità patrimoniale del club.
Calcio e Finanza
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