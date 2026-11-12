DAZN, da oggi i contenuti di HBO Max inclusi per tutti gli abbonati Family

L’accordo riguarda tutti gli abbonamenti DAZN Family sottoscritti direttamente con la piattaforma , indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta. Il piano HBO Max Base con pubblicità sarà infatti incluso sia nelle formule annuali, con pagamento in un’unica soluzione o in 12 rate, sia negli abbonamenti mensili. Il vantaggio sarà riconosciuto tanto ai clienti già attivi quanto ai nuovi abbonati.

La novità, annunciata ufficialmente da DAZN, consente agli abbonati di affiancare ai contenuti sportivi già disponibili sulla piattaforma anche il catalogo di film, serie televisive e produzioni originali di HBO Max. Un’integrazione che punta ad ampliare l’offerta del servizio, affiancando allo sport in diretta e on demand un catalogo dedicato all’intrattenimento.

DAZN amplia la propria offerta di intrattenimento e introduce una novità per gli abbonati al piano Family. A partire da oggi, giovedì 12 novembre 2026, tutti i clienti diretti della piattaforma che hanno già sottoscritto il pacchetto Family, o che decideranno di attivarlo in futuro, potranno accedere anche al piano Base con pubblicità di HBO Max senza costi aggiuntivi .

DAZN e HBO Max, come attivare il servizio gratuitamente

Per usufruire dell’offerta, gli abbonati Family dovranno effettuare una semplice procedura di attivazione attraverso il proprio account DAZN.

Sarà sufficiente accedere alla sezione “Il mio account”, selezionare il banner promozionale dedicato a HBO Max e seguire il collegamento alla pagina di attivazione del servizio streaming. A quel punto, sarà possibile completare la registrazione e creare un account HBO Max.

Una volta terminata la procedura, i contenuti saranno accessibili direttamente attraverso l’applicazione HBO Max o il sito della piattaforma, utilizzando le credenziali create durante l’attivazione. L’iniziativa è riservata ai clienti che hanno sottoscritto direttamente il piano DAZN Family. Non si tratta dunque di una promozione estesa indistintamente a tutte le formule di abbonamento disponibili sulla piattaforma.

Quali film e serie TV di HBO Max saranno disponibili

Grazie alla nuova integrazione, gli abbonati Family potranno accedere al catalogo di HBO Max, che comprende alcune delle produzioni televisive più conosciute degli ultimi anni.

Tra i titoli figurano House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us, oltre a serie come A Knight of the Seven Kingdoms e Lanterns. Spazio anche alle produzioni storiche del marchio HBO, tra cui I Soprano e Sex and the City.

Sul fronte cinematografico, l’offerta comprende titoli legati all’universo di Harry Potter, Superman e Mortal Kombat II, oltre ai contenuti di animazione di Cartoon Network. Nel catalogo trovano spazio anche produzioni italiane come Portobello, dedicata alla vicenda di Enzo Tortora, Peccato con Emanuela Fanelli e Melania Rea.

Tra le novità più attese figura inoltre la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, il cui arrivo sulla piattaforma è previsto per il periodo natalizio.