Diventa ora un locale Sky e paghi da gennaio: ecco la promo speciale Black Friday

La Serie A che torna dopo la pausa nazionali e riaccende la sfida a distanza tra Lazio e Inter. Gli uomini di Gattuso ospitano il Lecce mentre i nerazzurri andranno a Bergamo in casa di un’Atalanta in cerca di nuove conferme. Ma poi anche Napoli e Juve a cercare punti preziosi rispettivamente contro Torino e Venezia e il Milan che attende a San Siro la sorpresa Frosinone. Perché con Sky Business sono disponibili 10 partite su 10 a turno e in esclusiva.
E per chi avesse fame d’Europa c’è ovviamente la Champions con una giornata da dentro o fuori per il Napoli di Allegri in casa del Manchester City con anche la Roma in cerca di conferme nell’ardua trasferta parigina in casa del PSG. Senza ovviamente dimenticarsi dell’Inter che deve recuperare terreno in classifica e battere lo Stoccarda e dell’Euro – Como di Fabregas che nonostante uno strabiliante quarto posto, non può dar per certa la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Coppa dalle grandi orecchie.
E per non perdersi neanche un minuto delle e sfide europee delle squadre italiane, bisogna affidarsi alla programmazione Sky che, oltre alla UCL è pronta a raccontare anche l’Europa League di Milan e Juve e la Conference dell’Atalanta: in entrambe le competizioni è ancora tutto possibile.
Dai motori al grande basket: tutto lo sport Sky nell’offerta Black Friday
Ma non solo di calcio si vive e il rush di fine anno offre le ultime gare di un avvincente campionato di Formula 1. Las Vegas, oltre alle conferme di Qatar e Abu Dhabi sono gli ultimi tre round per aggiudicarsi il secondo posto nel mondiale piloti e costruttori, una sfida più aperta che mai tra top driver agguerriti come Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e George Russel.
Se l’adrenalina delle quattro ruote non basta c’è quella delle due, con il GP del Portogallo di MotoGp dove Marc Marquez può conquistare la decima corona della sua carriera o vederla sfumare per l’ultima arrembante rincorra di Martin o Bezzecchi.
L’offerta sportiva per chi sceglie di diventare un locale Sky di certo non manca perché oltre ai motori e al grande calcio, ci sono i tornei ATP – con le Finals di Torino nelle fasi finali – tutta la pallacanestro, dalla Serie A LBA alle sfide europee di EuroLeague ed EuroCup fino ad arrivare al grande basket nordamericano dell’NBA. E il Black Friday è l’occasione giusta per aderire a Sky Business perché con la promo speciale, diventi ora un locale Sky e paghi solo da gennaio.
Sky Business Black Friday: lo sport 7 giorni su 7 e tanti servizi esclusivi
La proposta di Sky Business non si limita alla disponibilità dei contenuti da trasmettere all’interno del locale. Per bar, pub e ristoranti sono previsti anche strumenti e servizi pensati per dare visibilità all’attività, intercettare gli appassionati e valorizzare gli appuntamenti in programmazione.
Tra questi c’è Trova Sky Bar, il servizio che consente agli utenti di individuare i locali nei quali seguire gli eventi sportivi. Una vetrina digitale che può contribuire a far conoscere l’esercizio a un pubblico interessato, anche al di fuori della clientela abituale. Secondo i dati Adobe, tra agosto 2025 e agosto 2026 la piattaforma ha registrato oltre 500mila visite.
Un ulteriore canale di visibilità è rappresentato dalla collaborazione con TheFork: attraverso il filtro dedicato ai Locali Sky presenti in piattaforma, gli utenti possono identificare gli esercizi che trasmettono gli eventi. Le analisi della piattaforma indicano che, nel 2025, questa funzionalità ha contribuito a una crescita del 15% delle prenotazioni.
Sky mette inoltre a disposizione degli esercenti un canale WhatsApp attraverso il quale ricevere locandine, materiali promozionali, aggiornamenti e suggerimenti per comunicare gli appuntamenti al pubblico. A questo si affianca un portale dedicato al merchandising, con prodotti a marchio Sky Sport utili per caratterizzare gli spazi del locale.
Il supporto comprende anche iniziative editoriali sui canali Sky Sport e sulla Gazzetta dello Sport, oltre ad attività di contrasto alla pirateria realizzate in collaborazione con la Guardia di Finanza. Un insieme di strumenti che affianca la programmazione televisiva e punta a rafforzare la presenza dei locali aderenti, offrendo agli esercenti ulteriori occasioni per promuovere la propria attività.
Sport al bar, un’opportunità che fa crescere i ricavi in media del 19%
La trasmissione degli eventi sportivi può diventare una leva commerciale per un esercizio pubblico. La possibilità di seguire una partita o una competizione in compagnia rappresenta infatti una motivazione aggiuntiva per scegliere il bar o il ristorante come luogo di ritrovo, anziché assistere all’evento da casa.
Il fenomeno trova riscontro anche nei numeri. Secondo i dati Nielsen relativi alla stagione 2024/25, sono circa 4 milioni gli italiani che scelgono i locali pubblici per seguire le partite di Serie A. Un bacino di potenziali clienti che contribuisce a spiegare il valore della programmazione sportiva per il settore della ristorazione.
Un’indicazione ulteriore arriva da una ricerca commissionata da Sky Business e condotta su oltre 1.000 bar e ristoranti abbonati. L’indagine ha preso in esame 150 eventi di calcio italiano e internazionale nel periodo compreso tra luglio 2022 e giugno 2024, rilevando incassi medi superiori del 19% nelle giornate caratterizzate da eventi sportivi Sky rispetto a quelle senza appuntamenti in programma.
Il dato non rappresenta naturalmente una garanzia di incremento per ogni singola attività, ma restituisce una misura del potenziale commerciale legato alla capacità di attrarre pubblico attraverso lo sport. Nella stessa direzione si colloca l’Osservatorio Marketing BAR 2026 di TradeLab e FIPE: il 57% degli spettatori intervistati ha dichiarato che, in assenza della trasmissione dell’evento sportivo, avrebbe preferito restare a casa.
Per bar e ristoranti, dunque, la possibilità di proporre una programmazione strutturata può incidere sia sull’affluenza sia sulle occasioni di consumo. Non si tratta soltanto di mettere a disposizione uno schermo, ma di costruire un appuntamento riconoscibile, capace di fidelizzare la clientela e di rendere il locale un punto di riferimento per gli appassionati.
Come diventare un Locale Sky: tutti i passaggi per aderire
Bar, pub e ristoranti interessati a trasmettere i grandi eventi sportivi possono consultare la pagina ufficiale dedicata a Sky Business, verificare le soluzioni disponibili per la propria attività e richiedere informazioni sulle condizioni di abbonamento.
- Accedere alla pagina Sky Business per bar e ristoranti.
- Consultare i contenuti sportivi inclusi e le soluzioni dedicate agli esercizi commerciali.
- Richiedere informazioni e seguire le indicazioni per attivare il servizio.
Con un calendario che alterna campionato, Coppe europee, motori, tennis e basket, lo sport può diventare un appuntamento ricorrente per il pubblico e un elemento distintivo per il locale.
L’obiettivo di Sky Business è accompagnare gli esercenti in questo percorso, mettendo a disposizione contenuti, strumenti promozionali e servizi per dare visibilità alla propria attività e con la promo Black Friday si diventa subito un locale Sky e si inizia a pagare solo da gennaio.