Diventa ora un locale Sky e paghi da gennaio: ecco la promo speciale Black Friday

La Serie A che torna dopo la pausa nazionali e riaccende la sfida a distanza tra Lazio e Inter. Gli uomini di Gattuso ospitano il Lecce mentre i nerazzurri andranno a Bergamo in casa di un’Atalanta in cerca di nuove conferme. Ma poi anche Napoli e Juve a cercare punti preziosi rispettivamente contro Torino e Venezia e il Milan che attende a San Siro la sorpresa Frosinone. Perché con Sky Business sono disponibili 10 partite su 10 a turno e in esclusiva.

E per chi avesse fame d’Europa c’è ovviamente la Champions con una giornata da dentro o fuori per il Napoli di Allegri in casa del Manchester City con anche la Roma in cerca di conferme nell’ardua trasferta parigina in casa del PSG. Senza ovviamente dimenticarsi dell’Inter che deve recuperare terreno in classifica e battere lo Stoccarda e dell’Euro – Como di Fabregas che nonostante uno strabiliante quarto posto, non può dar per certa la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Coppa dalle grandi orecchie.

E per non perdersi neanche un minuto delle e sfide europee delle squadre italiane, bisogna affidarsi alla programmazione Sky che, oltre alla UCL è pronta a raccontare anche l’Europa League di Milan e Juve e la Conference dell’Atalanta: in entrambe le competizioni è ancora tutto possibile.

Dai motori al grande basket: tutto lo sport Sky nell’offerta Black Friday

Ma non solo di calcio si vive e il rush di fine anno offre le ultime gare di un avvincente campionato di Formula 1. Las Vegas, oltre alle conferme di Qatar e Abu Dhabi sono gli ultimi tre round per aggiudicarsi il secondo posto nel mondiale piloti e costruttori, una sfida più aperta che mai tra top driver agguerriti come Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e George Russel.

Se l’adrenalina delle quattro ruote non basta c’è quella delle due, con il GP del Portogallo di MotoGp dove Marc Marquez può conquistare la decima corona della sua carriera o vederla sfumare per l’ultima arrembante rincorra di Martin o Bezzecchi.

L’offerta sportiva per chi sceglie di diventare un locale Sky di certo non manca perché oltre ai motori e al grande calcio, ci sono i tornei ATP – con le Finals di Torino nelle fasi finali – tutta la pallacanestro, dalla Serie A LBA alle sfide europee di EuroLeague ed EuroCup fino ad arrivare al grande basket nordamericano dell’NBA. E il Black Friday è l’occasione giusta per aderire a Sky Business perché con la promo speciale, diventi ora un locale Sky e paghi solo da gennaio.