Stellantis vende lo stabilimento di Brampton. Il premier canadese Carney: «Viola gli accordi»

La decisione di Stellantis – il colosso dell’automotive che vede Exor come primo azionista – di vendere lo stabilimento a Brampton, vicino a Toronto, ha acceso la polemica con la politica del paese nordamericano e in particolare con il primo ministro canadese Mark Carney.
«È inaccettabile – ha dichiarato Carney –. Viola gli obblighi che Stellantis ha in base a diversi accordi». I rapporti fra Stellantis e il Canada sono ormai ai minimi storici da alcuni anni, da quando nel 2023 il colosso dell’auto aveva deciso di interrompere la produzione nello stabilimento di Brampton per riorganizzare la struttura e poi riaprirla. Uno scossone ancora più deciso è arrivato dai dazi USA decisi dal presidente Donald Trump nel 2025 che hanno spinto Stellantis a spostare definitivamente la produzione della Jeep Compass da Brampton allo Stato americano dell’Illinois.
Politiche che hanno messo in allerta tutto il comparto, visto che nello stabilimento di Brampton ci lavorano quasi 3mila persone. E ora ecco la volontà di Stellantis di cedere la struttura a Roshel, una società di difesa canadese la cui attività comprende l’invio di veicoli blindati in Ucraina.
«Non ci sono dubbi, faremo valere i nostri diritti in modo assoluto per proteggere questi lavoratori», ha commentato il primo ministro canadese Carney. Al momento, i termini della vendita non sono stati resi noti, ma Stellantis ha affermato di aspettarsi che la transazione si concluda entro la fine dell’anno. Roshel ha espresso ottimismo circa la sua capacità di trattenere un numero significativo di lavoratori nello stabilimento ristrutturato di Brampton. Ma la preoccupazione è comunque elevata per la situazione che si è creata.
Sul fronte dazi, dopo che ad agosto Carney aveva abbandonato in segno di protesta i colloqui commerciali con Trump, si registrano responsi ottimisti in prospettiva di un accordo dai recenti confronti fra i due paesi nordamericani. Ma la politica di Trump, che intanto ha perso malamente le elezioni di midterm, continua a essere quella portata avanti fin qui: le auto vendute negli Stati Uniti devono essere prodotte esclusivamente da lavoratori americani. Infine, l’amministrazione statunitense non sembra essere intenzionata ad abolire completamente i dazi nel settore automobilistico come parte di un possibile accordo con il Canada.