Stellantis vende lo stabilimento di Brampton. Il premier canadese Carney: «Viola gli accordi»

La decisione di Stellantis – il colosso dell’automotive che vede Exor come primo azionista – di vendere lo stabilimento a Brampton, vicino a Toronto, ha acceso la polemica con la politica del paese nordamericano e in particolare con il primo ministro canadese Mark Carney.

«È inaccettabile – ha dichiarato Carney –. Viola gli obblighi che Stellantis ha in base a diversi accordi». I rapporti fra Stellantis e il Canada sono ormai ai minimi storici da alcuni anni, da quando nel 2023 il colosso dell’auto aveva deciso di interrompere la produzione nello stabilimento di Brampton per riorganizzare la struttura e poi riaprirla. Uno scossone ancora più deciso è arrivato dai dazi USA decisi dal presidente Donald Trump nel 2025 che hanno spinto Stellantis a spostare definitivamente la produzione della Jeep Compass da Brampton allo Stato americano dell’Illinois.