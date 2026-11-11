Sala risponde al Consiglio: «Su San Siro non si torna indietro»

Il Consiglio Comunale di Milano ha votato una mozione bipartisan – votata in maniera compatta dal centrodestra ma fatta passare grazie ai voti di alcuni componenti della maggioranza di centrosinistra – per tentare di fermare l’attuale Valutazione ambientale i n corso per il nuovo stadio di Inter e Milan , il Generali Sadium. Il tutto per richiederne un’altra più completa che comprenda tutti i lavori del progetto e che sia nei fatti più completa per tutelare la salute dei cittadini . Nello specifico la mozione intende vincolare il via libera definitivo dell’opera a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (Vis) .

Il Consiglio ha approvato così l’ordine del giorno. Un atto formale che comunque la Giunta a guida Sala non è costretta in alcun modo a seguire. Da qui le dichiarazioni del primo cittadino.

«Ne parleremo anche in giunta, ma non intendo avere ripensamenti – ha aggiunto Sala a margine di un evento in città –. Ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene. Io, ripeto, faccio quello che ritengo e questo vuol dire continuare ad essere un uomo coerente, che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioniı».