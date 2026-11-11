Sala risponde al Consiglio: «Su San Siro non si torna indietro»

Il Consiglio Comunale di Milano ha votato una mozione bipartisan – votata in maniera compatta dal centrodestra ma fatta passare grazie ai voti di alcuni componenti della maggioranza di centrosinistra – per tentare di fermare l’attuale Valutazione ambientale in corso per il nuovo stadio di Inter e Milan, il Generali Sadium. Il tutto per richiederne un’altra più completa che comprenda tutti i lavori del progetto e che sia nei fatti più completa per tutelare la salute dei cittadini. Nello specifico la mozione intende vincolare il via libera definitivo dell’opera a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (Vis).
A stretto giro, durante la giornata di ieri, è arrivato il commento del sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala: «Io rispetto l’opinione del Consiglio comunale ma l’aula rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti su questo processo».
Il Consiglio ha approvato così l’ordine del giorno. Un atto formale che comunque la Giunta a guida Sala non è costretta in alcun modo a seguire. Da qui le dichiarazioni del primo cittadino.
«Ne parleremo anche in giunta, ma non intendo avere ripensamenti – ha aggiunto Sala a margine di un evento in città –. Ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene. Io, ripeto, faccio quello che ritengo e questo vuol dire continuare ad essere un uomo coerente, che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioniı».