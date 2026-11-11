Ricavi a 580 milioni e utile in calo per la Rcs di Cairo nei primi nove mesi del 2026

Ricavi sostanzialmente stabili e utile in calo per RCS MediaGroup, il gruppo editoriale controllato dal patron del Torino Urbano Cairo, che ha approvato i risultati relativi ai primi nove mesi del 2026. La società, che edita tra gli altri il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ha chiuso il periodo gennaio-settembre con un fatturato consolidato di 583,6 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 583 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. In flessione, invece, la redditività. Il gruppo ha registrato un utile netto di 28,4 milioni di euro, contro i 31,6 milioni dei primi nove mesi dell’esercizio precedente, con una riduzione di circa il 10%. L’EBITDA si è attestato a 86,2 milioni, in diminuzione rispetto ai 91,8 milioni del 2025 (-6,1%), mentre il risultato operativo (EBIT) è passato da 52,6 a 46,3 milioni. A incidere sulla contrazione della marginalità, secondo quanto spiegato dalla società, è stata principalmente l’assenza nel 2026 del contributo sugli acquisti di carta, che aveva sostenuto i risultati dell’esercizio precedente. Nonostante la flessione, RCS ha continuato a generare risultati operativi positivi e significativi flussi di cassa.

RCS, come sono cambiati i ricavi nei primi nove mesi del 2026 Analizzando le singole componenti del fatturato, i ricavi editoriali e diffusionali si sono attestati a 226 milioni di euro, rispetto ai 234,2 milioni dello stesso periodo del 2025, con una flessione del 3,5%. La diminuzione è legata principalmente al calo dei ricavi da opere collaterali, alle minori vendite di prodotti librari in Spagna e alla contrazione delle diffusioni cartacee, parzialmente compensata dalla crescita degli abbonamenti digitali. I ricavi pubblicitari sono risultati pari a 225,4 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 227,3 milioni del 2025 (-0,8%). La raccolta pubblicitaria sui mezzi online ha raggiunto quota 96,2 milioni, rappresentando circa il 43% dei ricavi pubblicitari complessivi. In crescita, invece, i ricavi diversi, passati da 121,5 a 132,2 milioni di euro, con un incremento di 10,7 milioni (+8,8%) riconducibile principalmente alle attività legate agli eventi sportivi. La componente digitale continua a rafforzare il proprio peso sul fatturato complessivo del gruppo. Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi digitali hanno raggiunto 157,6 milioni di euro, rispetto ai 152,2 milioni dello stesso periodo del 2025, arrivando a rappresentare circa il 27% dei ricavi consolidati. Il contributo degli eventi sportivi ai conti di RCS Tra le diverse aree di attività, il segmento Pubblicità e Sport ha registrato ricavi per 217 milioni di euro, in aumento rispetto ai 210 milioni dei primi nove mesi del 2025. L’EBITDA del comparto è risultato pari a 41,7 milioni, contro i 42,2 milioni dell’anno precedente. Il gruppo ha proseguito nell’organizzazione delle principali manifestazioni sportive del proprio portafoglio, tra cui il Giro d’Italia, la Milano-Sanremo, la Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico e la Milano Marathon. Nel corso del periodo sono state inoltre organizzate le edizioni 2026 del Giro d’Italia Women, del Giro Next Gen e del UAE Tour, oltre al Tour of Armenia, nuova manifestazione realizzata con la consulenza tecnica di RCS Sports and Events. Sul fronte internazionale, Unidad Editorial ha registrato ricavi per 146,8 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto ai 146,4 milioni del 2025, con un EBITDA di 20 milioni. Il canale televisivo spagnolo Veo 7, lanciato nel 2025, ha inoltre conseguito nei primi nove mesi del 2026 un EBITDA positivo di 2 milioni di euro.