Il nuovo progetto FIGC per i giovani talenti prende il via: focus sul gioco offensivo

In attesa del nuovo presidente FIGC, la Federcalcio ha visto la partenza del suo progetto Under 14 in Veneto con ragazzi che giocano nelle giovanili di Verona, Piacenza, Bassano e altre società locali. I ragazzi si sono allenati nel controllo del pallone, nei tiri e nei passaggi chiave sotto lo sguardo attento di un gruppo di tecnici selezionati e anche alcuni noti procuratori come Tullio Tinti e Graziano Battistini. Questa tappa veneta, come riporta il Corriere della Sera, fa parte dell’organizzazione FIGC, che ha voluto dare una netta accelerata, al progetto partito a inizio 2026 che vede una presenza assidua sul territorio per visionare fino a 600 giovani in tutta Italia. Alla guida di questo progetto c’è il coordinatore delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi: «Il segreto è decentralizzare, migliorare la periferia — spiega Viscidi –. Siamo noi che dobbiamo andare fuori e coinvolgere le società. Sono stati commessi errori perché lo scadimento è evidente, ma anche noi come Federazione non abbiamo fatto abbastanza: dobbiamo dare di più, fornendo le linee guida: siamo andati a vedere come stanno dal punto di vista tecnico i nostri giovani. E la verità è che non stanno bene».

Sui problemi del calcio italiano con particolare focus sulla Nazionale, Viscidi ha la sua idea: «Si può e si deve lavorare, focalizzandoci sul singolo e non sulla squadra. Noi qui vogliamo capire se questi ragazzi sanno palleggiare, se sono abili a saltare l’uomo, se pensano al passaggio filtrante o effettuano solo quello più semplice, se sono in grado di crossare e calciare al volo. Negli ultimi 25 metri in attacco la situazione del calcio italiano è disastrosa. E proprio per questo sono importanti queste giornate: il talento che abbiamo non è quello di una volta, ma non dobbiamo più rovinare quello che abbiamo. Dobbiamo preservarlo». Per migliorare queste caratteristiche i ragazzi vengono divisi per «stazioni», in tutto cinque, nelle quali si concentrano sul singolo fondamentale, aiutati dallo staff federale guidato da Gigi Milani, reduce da 12 anni di apprezzato lavoro alla Juventus. Alcuni di questi under 14 sono già delle speranze. Ma la situazione, più in alto, è questa: in Serie A la palla viaggia mediamente a 7,6 metri al secondo (10,4 in Champions) e il nostro campionato nei dati dello scorso torneo era il penultimo della top 5 europea per dribbling e tocchi in area, ultimo per i tiri in porta. Ogni risposta sul fallimento della Nazionale deve ripartire da qui: dalla tecnica di base. «Fino agli ultimi 25 metri i nostri ragazzi sono formati piuttosto bene, ma negli ultimi 25 si gioca un altro sport — dice Viscidi — e tatticamente non vinci più le partite, servono le giocate: dobbiamo insegnare un calcio di pericolosità, non solo di dominio, perché il possesso non basta, bisogna vincere i duelli per fare la differenza. Abbiamo conquistato tre volte di fila l’Europeo under 17, ma se Liberali o Camarda con le spalle alla porta scaricano il pallone all’indietro, allora è un problema». E qui parte il video che dimostra come il giocatore del Como convocato da Mancini abbia gli strumenti giusti nella sua cassetta degli attrezzi per trovare la porta e fare gol. L’analisi delle immagini dei precedenti allenamenti federali evidenzia sia le lacune che le peculiarità dei ragazzi: non si tratta di essere disfattisti o ottimisti, ma di lavorare nella direzione giusta.