Pier Silvio Berlusconi: «Ci piacerebbe riavere la Coppa Italia, ma valuteremo i costi»

Mediaset guarda con interesse alla prossima asta per i diritti televisivi della Coppa Italia, ma un’eventuale offerta dipenderà dalle valutazioni economiche sulla sostenibilità dell’investimento. A confermarlo è stato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, intervenuto durante un incontro con la stampa nella sede operativa del gruppo a Cologno Monzese.
«La Coppa Italia ci piacerebbe riaverla, ci sarà l’asta a breve, ma non so se la riavremo perché il nostro è un approccio da tv commerciale che vive di pubblicità, se considereremo che i valori in ballo ci consentono un ritorno saremo della partita», ha spiegato Berlusconi, ribadendo come l’interesse per la competizione debba necessariamente conciliarsi con le prospettive di ritorno economico.
Le dichiarazioni arrivano mentre la Lega Serie A si prepara ad avviare la nuova procedura di commercializzazione dei diritti televisivi della Coppa Italia per il triennio 2027-2030. L’Assemblea dei club ha approvato il lancio di due bandi alternativi, che dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni e che consentiranno ai broadcaster di presentare offerte sulla base di differenti formule della competizione.
Da una parte è prevista la struttura attuale, con 44 squadre partecipanti, mentre dall’altra viene proposta una formula allargata a 72 formazioni, con maggiore spazio per i club di Serie C, ingresso delle principali squadre di Serie A ai sedicesimi di finale e semifinali in gara unica.
Berlusconi: «ATP Finals, ricavi pubblicitari oltre le aspettative»
Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Berlusconi si è soffermato anche sulle ATP Finals di Torino, trasmesse da Mediaset, esprimendo soddisfazione per i risultati commerciali dell’evento nonostante l’assenza di Jannik Sinner.
«Mi spiace molto per l’assenza di Sinner, ma da un punto di vista commerciale siamo iper soddisfatti: Publitalia sta facendo e farà meglio di quello che ci eravamo dati come obiettivo nonostante la sua mancanza», ha dichiarato il numero uno di MFE-MediaForEurope. Berlusconi ha poi sottolineato la portata dei risultati raggiunti dalla concessionaria pubblicitaria del gruppo: «Quando mi hanno portato i dati dei ricavi pubblicitari non potevo crederci».
Le dichiarazioni evidenziano il peso degli eventi sportivi nella strategia commerciale del gruppo televisivo. Da una parte, la Coppa Italia rappresenta un’opportunità da valutare in funzione dei costi dei diritti e dei ricavi pubblicitari potenzialmente generabili; dall’altra, i risultati delle ATP Finals confermano, secondo Berlusconi, la capacità dei grandi appuntamenti sportivi di attrarre investimenti pubblicitari anche in assenza di uno dei principali protagonisti attesi.