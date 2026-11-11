Pier Silvio Berlusconi: «Ci piacerebbe riavere la Coppa Italia, ma valuteremo i costi»

«La Coppa Italia ci piacerebbe riaverla, ci sarà l’asta a breve, ma non so se la riavremo perché il nostro è un approccio da tv commerciale che vive di pubblicità, se considereremo che i valori in ballo ci consentono un ritorno saremo della partita», ha spiegato Berlusconi, ribadendo come l’interesse per la competizione debba necessariamente conciliarsi con le prospettive di ritorno economico.

«Mi spiace molto per l’assenza di Sinner, ma da un punto di vista commerciale siamo iper soddisfatti: Publitalia sta facendo e farà meglio di quello che ci eravamo dati come obiettivo nonostante la sua mancanza», ha dichiarato il numero uno di MFE-MediaForEurope. Berlusconi ha poi sottolineato la portata dei risultati raggiunti dalla concessionaria pubblicitaria del gruppo: «Quando mi hanno portato i dati dei ricavi pubblicitari non potevo crederci».

Le dichiarazioni evidenziano il peso degli eventi sportivi nella strategia commerciale del gruppo televisivo. Da una parte, la Coppa Italia rappresenta un’opportunità da valutare in funzione dei costi dei diritti e dei ricavi pubblicitari potenzialmente generabili; dall’altra, i risultati delle ATP Finals confermano, secondo Berlusconi, la capacità dei grandi appuntamenti sportivi di attrarre investimenti pubblicitari anche in assenza di uno dei principali protagonisti attesi.