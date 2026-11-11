In un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato delle nuove opportunità e dello stato attuale di Mfe-MediaforEurope dopo la decisione di affidarsi a nuove figure dirigenziali. «A luglio, alla luce della crescita internazionale, del passaggio da un’azienda presente in due nazioni, Italia e Spagna, a quella che è e diventerà sempre di più una multinazionale del broadcasting europeo, abbiamo rivisto la nostra organizzazione – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi –. Cosa che può sembrare piccola ma è un segnale forte, soprattutto per come l’abbiamo fatta. Il criterio che ci ha guidato nella recente organizzazione interna oltre a semplificare e accorpare diverse attività a livello europeo è quello di dare priorità assoluta alle risorse interne, meglio se giovani». Uno sguardo al futuro anche grazie all‘intelligenza artificiale, visto che Mediaset ha presentato ufficialmente Mia con una clip che recita «Non sono umana ma per fortuna lavoro con chi lo è, perché avere i migliori tool AI non basta, bisogna suonare insieme in sintonia». «Si tratta di una piattaforma – ha spiegato Marcello Galli, nuovo direttore delle Risorse Umane del gruppo –, offerta a tutti dipendenti, una piattaforma democratizzata in un ambiente aziendale sicura e protetta. Può entrare all’interno dei processi aziendali, può arrivare a toccare il prodotto, non nella fase di ideazione». «La nostra nuova organizzazione del management del gruppo vuole dare priorità assoluta a risorse interne, meglio se giovani», ha Pier Silvio Berlusconi.

Sulla condizione del mercato in generale, Berlusconi non ha dubbi: «È veramente tosta, sapevamo sarebbe stato complicato passare da azienda nazionale a multinazionale, ma è tosta, abbiamo messo una marcia incredibile. Ciò che rende tutto più tosto è che ci troviamo in un mercato abbastanza assurdo per le quote di torta pubblicitaria che prende il digital e, per quanto siano divise per l’85-90% tra pochi giganti globali, è una battaglia davvero difficile, valoriale ed etica. Questi signori riescono a vendere un click come una visualizzazione pubblicitaria ma così non è. Da un punto di vista editoriale allargato stiamo facendo davvero un ottimo lavoro e siamo molto soddisfatti dei risultati tv e digital in Italia, siamo molto più avanti di tutti i broadcaster in Europa». Ottimi risultati arrivano dai primi nove mesi del 2026, come confermato dallo stesso Berlusconi, con Mfe che ha registrato un risultato operativo adjusted di 110 milioni rispetto a un risultato negativo proforma di 23 milioni nello stesso periodo del 2025. Il solo settore entertainment, di gran lunga il principale grazie alle sinergie, arriverà a oltre 300 milioni di minori costi a fine anno. Il risultato operativo del solo settore entertainment nei primi nove mesi è a 122 milioni, con conti complessivi che saranno pubblicati dal gruppo la settimana prossima. Il risultato operativo adjusted (Ebit) di gruppo «torna positivo a 110,1 milioni, in miglioramento di 133,8 milioni rispetto al dato pro forma del corrispondente periodo 2025 – specifica un comunicato di Mfe-MediaforEurope –. L’Ebit adjusted del segmento entertainment nei primi nove mesi 2026 raggiunge 122,2 milioni di euro, circa 3,5 volte il risultato pro forma del corrispondente periodo 2025. I costi del segmento si riducono di 259,6 milioni di euro (-7,6%)». I risultati consolidati relativi ai primi nove mesi chiusi al 30 settembre scorso saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione il prossimo 18 novembre.