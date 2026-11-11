Stop a Paramount+ su Sky: dal 1° gennaio il servizio non sarà più incluso nell'abbonamento Cinema

Novità in arrivo per gli abbonati a Sky. A partire dal 1° gennaio 2027, il servizio streaming Paramount+ non sarà più disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti della pay-tv di Comcast in Italia che hanno sottoscritto l’offerta dedicata al cinema. Come riportato da ItaliaOggi, l’accordo commerciale tra i due gruppi arriverà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2026 e non sarà rinnovato. Con la conclusione dell’intesa, chi vorrà continuare a usufruire dei contenuti di Paramount+ dovrà dunque sottoscrivere un abbonamento separato, che faccia riferimento direttamente all’OTT.

Come funziona oggi l’accordo tra Sky e Paramount+ L’integrazione di Paramount+ nell’offerta Sky Cinema rappresenta uno degli accordi attraverso i quali la pay-tv ha progressivamente ampliato il catalogo di contenuti a disposizione dei propri clienti, affiancando alla programmazione tradizionale i servizi delle piattaforme streaming. Attualmente, gli abbonati Sky Cinema possono attivare Paramount+ senza costi aggiuntivi, accedendo al piano Standard della piattaforma. Un servizio che, secondo quanto indicato dalla stessa Sky nelle proprie condizioni commerciali, ha un valore di 7,99 euro al mese. L’attivazione richiede la creazione di un account Paramount+ oppure l’associazione di un profilo già esistente all’offerta Sky. Una volta completata la procedura, gli utenti possono accedere ai contenuti attraverso l’applicazione dedicata, disponibile sui dispositivi compatibili. L’offerta è riservata ai clienti residenziali Sky con un abbonamento attivo, in regola con i pagamenti e comprensivo del pacchetto Cinema. Il servizio streaming è fornito direttamente da Paramount, mentre Sky mette a disposizione dei propri abbonati la possibilità di accedervi nell’ambito dell’accordo commerciale.