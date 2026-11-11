Dal numero di squadre all'ingresso delle big: l'ipotesi per il nuovo format della Coppa Italia

La Coppa Italia si prepara a un possibile cambiamento di format a partire dalla stagione 2027/28. L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi nella giornata di ieri a Torino, ha approvato il lancio di due differenti bandi per la commercializzazione dei diritti televisivi della competizione relativi al triennio 2027-2030.

L’obiettivo è quello di mettere a confronto le offerte dei broadcaster per la formula attuale e per una versione alternativa del torneo, valutando il potenziale commerciale di una trasformazione della coppa nazionale. Un tema sollevato in più occasioni per dare nuovo slancio alla competizione, che nell’ultima edizione ha visto trionfare l’Inter in finale contro la Lazio. I due bandi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni. Ma cosa prevede nel dettaglio l’ipotesi del nuovo format?