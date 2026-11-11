Gironi, sorteggi e qualificazione: perché la Nations League conta per EURO 2028

Non soltanto la qualificazione ai quarti di finale e la possibilità di conquistare un trofeo. Le ultime due partite della fase a gironi della Nations League 2026/27 avranno un peso importante anche in vista di EURO 2028, la prossima edizione del campionato europeo in programma nel Regno Unito e in Irlanda. I risultati della competizione UEFA, infatti, influenzeranno direttamente il sorteggio delle qualificazioni, la composizione dei gironi e anche le possibilità di accedere agli eventuali spareggi per la fase finale.

Un aspetto che riguarda da vicino anche l’Italia di Roberto Mancini, che punta a un risultato di alto livello in un girone che la vede attualmente al secondo posto in classifica. La Nazionale è ora attesa dalle ultime due sfide contro Francia e Belgio. Gli Azzurri proveranno a conquistare un posto tra le migliori otto Nazionali della Nations League, ma il piazzamento conclusivo nel proprio raggruppamento avrà conseguenze che andranno oltre la competizione stessa. Il sistema approvato dalla UEFA stabilisce infatti un collegamento diretto tra i risultati della Nations League 2026/27 e il percorso verso gli Europei del 2028. Ma in che modo la competizione impatterà sugli Europei?