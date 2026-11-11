Utile record per Mediolanum nei nove mesi del 2026: Luigi Berlusconi pronto a entrare nel CdA

A confermarlo è lo stesso amministratore delegato di Mediolanum Massimo Doris : «Per quanto riguarda il rinnovo del consiglio di amministrazione , come ho già detto in altre occasioni, essendo la vicenda Fininvest, quella che era partita con la vendita delle quote oltre il 30%, totalmente risolta, nel prossimo giro potranno ovviamente riproporre qualcuno di loro nomina. Una di queste persone potrebbe essere anche Luigi Berlusconi ». Proprio l’ultimo dei cinque figli dell’ex premier potrebbe quindi entrare nel CdA del gruppo bancario italiano.

E mentre Mediolanum festeggia un utile netto da record nei primi nove mesi del 2026 – ben 843 milioni di euro per una crescita del 16% rispetto al 2025 – il suo Consiglio di Amministrazione è pronto a riaccogliere un membro della famiglia Berlusconi come esponente di Fininvest , la holding di famiglia creata da Silvio Berlusconi.

Nel frattempo il CdA di Mediolanum, grazie al già citato utile record, ha deliberato una distribuzione di un acconto di dividendo di 0,45 euro per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – con stacco cedola il 23 novembre 2026, record date 24 novembre 2026 e pagamento a partire dal 25 novembre 2026. «I risultati dei primi nove mesi del 2026 rappresentano un’ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business e della capacità di Banca Mediolanum di generare una crescita strutturale, profittevole e sostenibile nel tempo. Abbiamo conseguito il miglior risultato netto di sempre nei primi nove mesi dell’anno e un margine operativo superiore al miliardo di euro, in crescita del 18%», ha sottolineato l’AD Doris.

Le commissioni nette nei nove mesi ammontano a 1,07 miliardi, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutte le commissioni sono state positivamente influenzate dai forti volumi di domanda di fondi comuni, polizze ‘unit-linked’ e certificati. Il margine di interesse è pari a 723,9 milioni risulta in crescita del 24% rispetto ai primi nove mesi del 2025, principalmente grazie all’aumento degli attivi e alla riduzione del costo della raccolta dei depositi. Tale contenimento si deve in particolare alla flessibilità nella gestione delle iniziative promozionali sui depositi a tempo. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 settembre si attesta al 22,4% rispetto al 23,0% registrato al 31 dicembre 2025.

I fondi propri dei primi nove mesi non includono alcuna capitalizzazione di utile. Il patrimonio netto contabile al 30 settembre è do 4,87 miliardi, ai fini prudenziali i fondi propri si attestano a 3,86 miliardi di euro. Il totale dei clienti è di 2.130.800, in aumento del 4% rispetto a inizio anno, grazie anche all’acquisizione di circa 163mila nuovi clienti. Il numero dei Family Banker al 30 settembre è di 7.290, in crescita del 7% rispetto al 31 dicembre scorso, mentre il numero dei dipendenti del gruppo sale a 4.158, il 3% in più.