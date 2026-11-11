Guai per Infantino: il Congresso USA vuole far luce sui rapporti con il presidente Trump

Infatti, come riporta il quotidiano The Telegraph, il Congresso USA sta seriamente valutando di convocare ufficialmente il numero uno del calcio mondiale per far luce sui rapporti intrattenuti nel corso degli ultimi anni fra Infantino e il presidente degli USA Donald Trump . Quest’ultimo sempre più isolato dopo la recente batosta subita alle urne che ha di fatto riconsegnato il Paese ai Democratici.

In seno alla FIFA si presuppone come questa richiesta di comparizione sia ormai certa e che le richieste legali formali per una audizione potrebbero arrivare già nel mese di gennaio. Inoltre, qualora il Congresso lo richiedesse in forma ufficiale, Infantino dovrebbe consegnare tutti i documenti sui rapporti avuti con gli USA in questi anni e in particolare quelli con Trump. Una circostanza che rischia di essere un vero e proprio spartiacque in vista delle elezioni FIFA di marzo 2027.

In realtà, va sottolineato che non si tratta di un nuovo approccio per la politica USA, visto che la Commissione Giustizia della Camera avviato a luglio un’indagine sui rapporti tra Infantino e Trump. Ma questa volta essendo tornata a essere a trazione democratica, la situazione è cambiata drasticamente. Tanto che Jamie Raskin, il principale esponente democratico della Commissione, sta esaminando attivamente una serie di controversie più recenti. Inoltre, sarebbero già stati chiesti documenti relativi alle indiscrezioni secondo cui Infantino avrebbe chiesto a Carlos Cordeiro, il suo principale intermediario nei rapporti con Trump, di aiutarlo a ottenere un permesso di lavoro per una domestica immigrata impiegata nella sua lussuosa abitazione di Miami. Ricostruzione che la FIFA ha già smentito categoricamente.

Su Infantino poi pende una richiesta di delucidazioni in merito a una presunta violazione delle leggi su l’uso improprio di fondi destinati a organizzazioni non profit e di risorse della FIFA. Anche le autorità fiscali sono state informate dopo che alcuni documenti avrebbero suggerito che la collaboratrice domestica figurasse tra i dipendenti a libro paga della FIFA Americas. Il massimo organo del calcio mondiale, dal canto suo, sostiene che Infantino abbia pagato personalmente la domestica. «Le questioni relative alla vita personale e familiare del presidente della FIFA sono private; tuttavia, per evitare qualsiasi dubbio, i costi di tutto il personale domestico sono sostenuti personalmente dal presidente della FIFA», si legge in una nota ufficiale, in viene specificato come si respingono: «fermamente qualsiasi insinuazione di irregolarità» riguardo alle condizioni di lavoro della collaboratrice domestica.

Intanto, la Commissione Giustizia fa sapere come «tutte le opzioni investigative sono sul tavolo» per quanto riguarda la FIFA e Infantino, e che al momento non è stata presa una decisione definitiva. «Continuiamo ad avere seri dubbi sulle pratiche e sui pagamenti della FIFA in relazione ai Mondiali e non abbiamo ricevuto informazioni sufficienti da parte loro», ha dichiarato una fonte al The Telegraph.

In merito, Suhas Subramanyam, membro della Commissione per la supervisione e la responsabilità della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato: «Sono favorevole a indagare su chiunque sia coinvolto in episodi di corruzione che abbiano avuto un impatto diretto o indiretto sul popolo americano o sul denaro dei contribuenti. Infantino non sarà la nostra priorità principale, ma, considerato il suo coinvolgimento con la famiglia Trump e Kushner, potrebbe diventare oggetto di un’indagine».

Intanto, la FIFA ha dichiarato in una nota: «La FIFA ha avuto, e continua ad avere, discussioni proficue con il personale della Camera. Nulla ha lasciato intendere che non siano stati soddisfatti del nostro approccio proattivo e siamo pronti a rispondere a tutte le eventuali domande ancora aperte».