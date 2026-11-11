Guai per Infantino: il Congresso USA vuole far luce sui rapporti con il presidente Trump

La vittoria delle elezioni di midterm dei Democratici negli Stati Uniti si sta rivelando un vero e proprio boomerang anche per il presidente della FIFA Gianni Infantino.
Infatti, come riporta il quotidiano The Telegraph, il Congresso USA sta seriamente valutando di convocare ufficialmente il numero uno del calcio mondiale per far luce sui rapporti intrattenuti nel corso degli ultimi anni fra Infantino e il presidente degli USA Donald Trump. Quest’ultimo sempre più isolato dopo la recente batosta subita alle urne che ha di fatto riconsegnato il Paese ai Democratici.
La notizia di una probabile indagine parlamentare arriva a pochi giorni dalle dimissioni del principale avvocato della FIFA, Emilio Garcia Silvero, che ha lasciato l’organizzazione dopo otto anni di lavoro sotto la presidenza di Infantino. Garcia Silvero, che supervisionava i procedimenti disciplinari dei tornei, le regole del mercato dei trasferimenti e le controversie contrattuali a livello mondiale, potrebbe essere a sua volta convocato dal Congresso USA.
In seno alla FIFA si presuppone come questa richiesta di comparizione sia ormai certa e che le richieste legali formali per una audizione potrebbero arrivare già nel mese di gennaio. Inoltre, qualora il Congresso lo richiedesse in forma ufficiale, Infantino dovrebbe consegnare tutti i documenti sui rapporti avuti con gli USA in questi anni e in particolare quelli con Trump. Una circostanza che rischia di essere un vero e proprio spartiacque in vista delle elezioni FIFA di marzo 2027.
In realtà, va sottolineato che non si tratta di un nuovo approccio per la politica USA, visto che la Commissione Giustizia della Camera avviato a luglio un’indagine sui rapporti tra Infantino e Trump. Ma questa volta essendo tornata a essere a trazione democratica, la situazione è cambiata drasticamente. Tanto che Jamie Raskin, il principale esponente democratico della Commissione, sta esaminando attivamente una serie di controversie più recenti. Inoltre, sarebbero già stati chiesti documenti relativi alle indiscrezioni secondo cui Infantino avrebbe chiesto a Carlos Cordeiro, il suo principale intermediario nei rapporti con Trump, di aiutarlo a ottenere un permesso di lavoro per una domestica immigrata impiegata nella sua lussuosa abitazione di Miami. Ricostruzione che la FIFA ha già smentito categoricamente.
Su Infantino poi pende una richiesta di delucidazioni in merito a una presunta violazione delle leggi su l’uso improprio di fondi destinati a organizzazioni non profit e di risorse della FIFA. Anche le autorità fiscali sono state informate dopo che alcuni documenti avrebbero suggerito che la collaboratrice domestica figurasse tra i dipendenti a libro paga della FIFA Americas. Il massimo organo del calcio mondiale, dal canto suo, sostiene che Infantino abbia pagato personalmente la domestica. «Le questioni relative alla vita personale e familiare del presidente della FIFA sono private; tuttavia, per evitare qualsiasi dubbio, i costi di tutto il personale domestico sono sostenuti personalmente dal presidente della FIFA», si legge in una nota ufficiale, in viene specificato come si respingono: «fermamente qualsiasi insinuazione di irregolarità» riguardo alle condizioni di lavoro della collaboratrice domestica.
Intanto, la Commissione Giustizia fa sapere come «tutte le opzioni investigative sono sul tavolo» per quanto riguarda la FIFA e Infantino, e che al momento non è stata presa una decisione definitiva. «Continuiamo ad avere seri dubbi sulle pratiche e sui pagamenti della FIFA in relazione ai Mondiali e non abbiamo ricevuto informazioni sufficienti da parte loro», ha dichiarato una fonte al The Telegraph.
In merito, Suhas Subramanyam, membro della Commissione per la supervisione e la responsabilità della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato: «Sono favorevole a indagare su chiunque sia coinvolto in episodi di corruzione che abbiano avuto un impatto diretto o indiretto sul popolo americano o sul denaro dei contribuenti. Infantino non sarà la nostra priorità principale, ma, considerato il suo coinvolgimento con la famiglia Trump e Kushner, potrebbe diventare oggetto di un’indagine».
Intanto, la FIFA ha dichiarato in una nota: «La FIFA ha avuto, e continua ad avere, discussioni proficue con il personale della Camera. Nulla ha lasciato intendere che non siano stati soddisfatti del nostro approccio proattivo e siamo pronti a rispondere a tutte le eventuali domande ancora aperte».
La vittoria dei Democratici, inoltre, avvicina il già citato Raskin a conquistare la presidenza della Commissione Giustizia della Camera a partire da gennaio. Un ruolo che gli darebbe tutti i poteri per convocare Infantino e obbligarlo a consegnare i documenti sui rapporti con il presidente Trump. Questi, vale la pena ricordare, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dopo il piano fallito del presidente FIFA di creare una società dove concentrare i ricavi commerciali e dai diritti tv delle competizioni calcistiche internazionali e aprirla a capitali privati, fra cui era presente in prima linea Josh Kushner, fratello di Jared che è il genero del presidente Trump.
Raskin, come detto, aveva avviato una indagine su Infantino a luglio, proprio alla luce delle preoccupazioni relative ai legami finanziari tra la FIFA e il presidente degli Stati Uniti. Ma al momento non ha ricevuto tutta la documentazione richiesta, che comprende i registri della FIFA relativi ai contatti con Trump, la sua amministrazione e la Trump Organisation, l’azienda di famiglia. Il 26 luglio, Raskin, allora principale esponente della minoranza democratica nella commissione, aveva scritto a Infantino per informarlo dell’avvio di un’indagine su quella che aveva definito una «campagna sistematica» della FIFA per ingraziarsi Trump.
A settembre, alcuni membri della commissione avevano accusato Infantino di aver offerto un livello di collaborazione «gravemente inadeguato». Tuttavia, poiché non era stato emesso alcun mandato di comparizione, la richiesta di Raskin è stata ignorata, visto che non erano previste conseguenze penali. Il rapporto tra Infantino e Trump è stato al centro dell’attenzione durante l’avvicinamento ai Mondiali di quest’estate, soprattutto quando il numero uno della FIFA ha assegnato al presidente USA la prima edizione del FIFA Peace Prize. A seguire il caso della revoca della squalifica di Balogun – di cui Trump si è preso i meriti pubblicamente – ha fatto ancora di più accendere le critiche verso Infantino, anche da parte delle federazioni calcistiche nazionali.