Presidenza FIGC: caso Genoa, sulla doppia firma sia Blazquez che Sucu hanno potere di rappresentanza

Il caso della doppia firma del Genoa continua a tenere banco in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il prossimo 14 dicembre. Una vicenda che potrebbe risultare determinante per l’ammissione alla corsa elettorale di Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio, e che si inserisce nello scontro con l’altro candidato, Adriano Galliani, già sfociato in un ricorso al Tribunale Federale Nazionale sul quale una pronuncia è attesa per venerdì.

Al centro della vicenda ci sono le due firme provenienti dal club, inizialmente schieratosi a sostegno della candidatura dell’ex amministratore delegato di Milan e Monza attraverso la firma dell’AD Andrés Blázquez. Successivamente, il presidente Dan Sucu ha sottoscritto il sostegno a Malagò – ritenendo di aderire al programma proposto dall’ex presidente del CONI – e prima di procedere in questa direzione lo stesso Blázquez ha trasmesso una PEC per revocare la precedente adesione a Galliani.

Una decisione presa chiaramente di concerto tra il presidente del Grifone e il suo amministratore delegato e che ha segnato un’inversione di rotta. Se inizialmente il Genoa aveva pensato di sostenere Adriano Galliani, la scelta è ricaduta successivamente sul programma di Giovanni Malagò, già appoggiato da altre 10 società del massimo campionato italiano per un totale di 11 firme, quelle necessarie per la sua candidatura.