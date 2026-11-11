Il Tribunale Federale deciderà venerdì sul ricorso di Galliani: dubbi sulla data delle elezioni FIGC

Il ricorso, depositato lunedì dall’ex amministratore delegato di Milan e Monza, contesta la legittimità dell’organismo voluto da Malagò, a sua volta candidato alla presidenza federale. Come svelato da Calcio e Finanza, che ha visionato il documento di 14 pagine , l’iniziativa di Galliani si fonda su diverse contestazioni, dall’asserita incompetenza della Commissione fino al possibile conflitto di interessi derivante dalla sua istituzione da parte di uno dei candidati.

Il nodo della Commissione e la doppia firma del Genoa

Al centro della controversia c’è la Commissione istituita lo scorso 2 novembre da Malagò per esaminare la documentazione relativa alle candidature. Secondo Galliani, la verifica dovrebbe essere affidata agli organi individuati dallo Statuto e dal regolamento elettorale, senza l’intervento di una struttura nominata dal commissario straordinario, che partecipa direttamente alla competizione.

La questione assume particolare rilevanza alla luce del caso della doppia firma del Genoa. Il club rossoblù aveva inizialmente sottoscritto un documento a sostegno della candidatura di Galliani, salvo successivamente comunicare tramite PEC la revoca del precedente appoggio e il sostegno a Malagò. La validità di quest’ultima sottoscrizione è determinante: senza il Genoa, infatti, Malagò scenderebbe a dieci firme di società di Serie A, una in meno rispetto alle undici necessarie per presentare la propria candidatura.

Da parte sua, la Federcalcio sostiene che la Commissione non abbia alcun potere decisionale, ma svolga esclusivamente una funzione istruttoria e di supporto nella raccolta e nell’esame della documentazione. L’obiettivo sarebbe quello di rafforzare i controlli procedurali, anche alla luce delle criticità emerse nella precedente tornata elettorale, che hanno contribuito al commissariamento della Federazione.

La decisione finale sull’ammissione delle candidature resta dunque di competenza del segretario generale Marco Brunelli, che dovrà completare le verifiche entro sabato 14 novembre. Secondo la posizione federale, Brunelli potrà procedere anche indipendentemente dall’esito del ricorso contro la Commissione.

Elezioni FIGC, perché il voto del 14 dicembre è a rischio

Il pronunciamento di venerdì potrebbe tuttavia rappresentare soltanto il primo passaggio di una controversia destinata a proseguire. Una volta pubblicato l’elenco delle candidature ammesse, Galliani potrà eventualmente contestare la validità della firma del Genoa a sostegno di Malagò, presentando un nuovo ricorso entro sette giorni dalla relativa decisione.

Un’eventuale impugnazione aprirebbe così un ulteriore procedimento, con la possibilità di arrivare, dopo il Tribunale Federale Nazionale, anche alla Corte Federale d’Appello e al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

È proprio la successione dei possibili gradi di giudizio a mettere in discussione il calendario elettorale. I tempi necessari per esaurire tutti i procedimenti potrebbero infatti sovrapporsi alla data del 14 dicembre, rendendo necessario un rinvio dell’Assemblea chiamata a eleggere il nuovo presidente della FIGC.