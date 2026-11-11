Passi avanti per il nuovo stadio del Cagliari: pubblicato il bando internazionale

«Un passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà». Con queste parole il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha festeggiato sul proprio profilo di X l’approvazione e la pubblicazione del bando internazionale per il nuovo stadio della società rossoblù.

Il bando è stato pubblicato oggi dal Comune del capoluogo sardo e riguarda la realizzazione dell’impianto destinato a sostituire il vecchio Sant’Elia e che, come annunciato nei mesi scorsi, dovrebbe portare il nome della bandiera del Cagliari, Gigi Riva.