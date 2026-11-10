La UEFA pensa a Wenger per sfidare Infantino in vista delle elezioni FIFA

Come riporta New York Times-The Athletic, l’ex tecnico francese deve ancora prendere una decisione in merito. Decisione che comunque dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana . Nel frattempo Wenger sta ricevendo pressioni da parte di importanti esponenti del mondo del calcio, e non solo dalla UEFA, affinché presenti la propria candidatura entro la scadenza del 18 novembre .

La UEFA vuole Arsene Wenger come nuovo presidente della FIFA . E lui, quindi il candidato forte – anche se non è l’unico in corsa – del massimo organo del calcio europeo da opporre a Gianni Infantino , già candidatosi per un quarto mandato consecutivo.

Inoltre, nonostante la stima che raccoglie Wenger – soprattutto in Europa – e la popolarità ai minimi termini di Infantino dopo il fallimento del suo progetto, battere l’attuale presidente della FIFA sembra già oggi tutt’altro che scontato. Infatti, Infantino gode ancora di un ampio consenso in Africa, nei Caraibi, in Sud America e in Medio Oriente , oltre ad aver ricevuto il sostegno della Confederazione asiatica .

Inoltre, Wenger si trova attualmente con un contratto in scadenza con la FIFA al 31 dicembre , con il massimo organo del calcio mondiale che ha comunque già manifestato l’intenzione di prolungare il rapporto. Ovviamente, nelle valutazioni deve entrare giocoforza questa situazione che potrebbe risentirne in caso di campagna elettorale che contrapporrebbe Wenger a Infantino.

Wenger ricopre dal novembre 2019 il ruolo di responsabile dello sviluppo globale del calcio della FIFA ed è considerato una delle figure istituzionali che gode di maggior rispetto. E proprio per questa ragione, la UEFA pensa che si tratterebbe di un candidato molto competitivo da mettere sulla strada della riconferma di Infantino.

In attesa di una riposta da Wenger, la UEFA sta comunque valutando altri profili per non farsi trovare impreparata in caso l’ex allenatore alla fine decidesse di declinare la proposta di candidarsi. Comunque il massimo organo del calcio europeo presieduto da Aleksander Ceferin dovrebbe presentare un suo candidato entro la scadenza del 18 novembre. Questa figura dovrà essere discussa e approvata dal Comitato Esecutivo UEFA e successivamente dalle federazioni nazionali.

Nel frattempo Kozo Tashima, presidente della Federcalcio giapponese, ha annunciato la propria intenzione di sfidare Infantino per la presidenza della FIFA, seguendo le orme di Ramon Vega, ex difensore del Tottenham Hotspur, che aveva annunciato la propria candidatura a ottobre.

È bene ricordare, infine, che i potenziali candidati devono ottenere il sostegno di almeno cinque federazioni nazionali per poter partecipare alle elezioni. Una volta raccolti i candidati ufficiali, per essere eletti presidenti serve il voto favorevole di un minimo di 106 federazioni sulle 211 affiliate alla FIFA. L’appuntamento è per il 18 marzo a Rabat, in Marocco, dove si terrà il Congresso del massimo organo del calcio mondiale.