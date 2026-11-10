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Presidenza FIGC: chi ha già dato il suo ok a Galliani e quanto pesa

L’ex amministratore delegato di Milan e Monza ha presentato la sua candidatura il 4 novembre scorso.

Di
Luca Cosentini
Governance
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Adriano Galliani (Insidefoto.com)

Il 14 novembre saranno pubblicate le candidature ufficiale per la presidenza FIGC, ma la battaglia politica in seno alla Federcalcio è ormai iniziata da qualche giorno, cioè dal 4 novembre quando è scaduto il termine per presentare la documentazione necessaria per candidarsi alla poltrona di numero uno del calcio italiano. La corsa, infatti, è ormai a due: da una parte l’attuale commissario della FIGC Giovanni Malagò e dall’altra Adriano Galliani.

L’ex numero uno del CONI e della stessa FIGC ha formalizzato la sua candidatura grazie all’appoggio di 11 club di Serie A – al netto del caso Genoa – che gli hanno permesso di avere una componente federale, appunto il massimo campionato, per rispettare i criteri di candidabilità. Dall’altra parte Galliani può contare invece sull’appoggio di due componenti come Assocalciatori e Assoallenatori, che da sempre sono una al fianco dell’altro quando si parla dell’elezione del presidente della FIGC, ma che hanno segnato uno strappo con la Serie A non confermando l’appoggio a Malagò.

Ma detto del numero di club di Serie A che appoggiano Malagò – qui l’elenco delle societàsu quanti delegati può contare Galliani? E quanti gliene mancano per essere eletto prossimo presidente FIGC?

Calcio e Finanza

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