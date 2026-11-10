La Serie A presenta Winter Stella Nitro: il nuovo pallone invernale firmato da Puma

Il nuovo modello è stato sviluppato all’interno del PUMA NITRO LAB con l’obiettivo di mantenere elevate prestazioni anche in presenza delle condizioni meteorologiche più difficili, tipiche dei mesi invernali. Una delle novità principali riguarda il colore: il pallone è caratterizzato da una tonalità giallo fluo, scelta per renderlo più visibile durante le partite, anche in caso di pioggia o maltempo.

La Serie A si prepara alla stagione invernale e presenta un nuovo pallone ufficiale. Puma ha presentato il Winter STELLAR NITRO , che sarà utilizzato nelle partite di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e Primavera 1 a partire dal 21 novembre . Il pallone è disponibile sul mercato dal 10 novembre.

La tecnologia del nuovo pallone Puma

Il Winter STELLAR NITRO integra la tecnologia proprietaria NITROFOAM, una schiuma infusa di azoto inserita nella struttura del pallone. Questa soluzione è stata progettata per migliorare il ritorno di energia e il rimbalzo, oltre a garantire una risposta più immediata al contatto. L’obiettivo è offrire maggiore reattività, velocità e precisione durante il gioco.

Anche la struttura è stata studiata per ottimizzare il comportamento del pallone in campo. Il numero ridotto di pannelli e le cuciture più lunghe contribuiscono a migliorare l’aerodinamica e a limitare la resistenza all’aria, favorendo traiettorie più regolari. La superficie esterna è stata invece progettata per migliorare la stabilità durante il volo e il controllo del pallone.