La Serie A presenta Winter Stella Nitro: il nuovo pallone invernale firmato da Puma

La Serie A si prepara alla stagione invernale e presenta un nuovo pallone ufficiale. Puma ha presentato il Winter STELLAR NITRO, che sarà utilizzato nelle partite di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e Primavera 1 a partire dal 21 novembre. Il pallone è disponibile sul mercato dal 10 novembre.
Il nuovo modello è stato sviluppato all’interno del PUMA NITRO LAB con l’obiettivo di mantenere elevate prestazioni anche in presenza delle condizioni meteorologiche più difficili, tipiche dei mesi invernali. Una delle novità principali riguarda il colore: il pallone è caratterizzato da una tonalità giallo fluo, scelta per renderlo più visibile durante le partite, anche in caso di pioggia o maltempo.
La tecnologia del nuovo pallone Puma
Il Winter STELLAR NITRO integra la tecnologia proprietaria NITROFOAM, una schiuma infusa di azoto inserita nella struttura del pallone. Questa soluzione è stata progettata per migliorare il ritorno di energia e il rimbalzo, oltre a garantire una risposta più immediata al contatto. L’obiettivo è offrire maggiore reattività, velocità e precisione durante il gioco.
Anche la struttura è stata studiata per ottimizzare il comportamento del pallone in campo. Il numero ridotto di pannelli e le cuciture più lunghe contribuiscono a migliorare l’aerodinamica e a limitare la resistenza all’aria, favorendo traiettorie più regolari. La superficie esterna è stata invece progettata per migliorare la stabilità durante il volo e il controllo del pallone.
Il design dedicato ai tifosi
Oltre agli aspetti tecnici, il nuovo pallone presenta una grafica ispirata ai tifosi e al loro ruolo nel calcio. Il disegno è composto da tanti punti, ognuno dei quali rappresenta un singolo supporter. I punti si uniscono progressivamente, formando un’unica immagine: un riferimento al modo in cui la passione dei singoli tifosi diventa una forza collettiva sugli spalti.
Con il Winter STELLAR NITRO, Puma introduce quindi una nuova versione del pallone utilizzato nelle competizioni italiane, pensata per accompagnare la seconda parte della stagione 2026/27. Il prodotto è acquistabile sul sito ufficiale del brand e presso alcuni rivenditori selezionati.
L’ultimo pallone prima di Adidas
La stagione 2026/27 rappresenta l’ultima di Puma come fornitore ufficiale di palloni per la Serie A. A partire dalla stagione 2027/28, il massimo campionato italiano dovrebbe cambiare il proprio fornitore del pallone ufficiale, passando da Puma ad Adidas. Un avvicendamento che metterebbe fine alla collaborazione con il marchio tedesco iniziata nell’estate del 2022.
L’acquisizione dei diritti di fornitura del pallone ufficiale consentirebbe al marchio delle tre strisce di ampliare ulteriormente la propria visibilità, associando il proprio brand non soltanto alle singole società, ma all’intero campionato italiano. Da parte sua, Puma continuerà a fornire i palloni fino alla conclusione della stagione 2026/27, mentre il debutto del primo pallone Adidas per la Serie A è previsto per il campionato successivo. La presentazione del nuovo modello potrebbe avvenire tra la primavera e l’estate del 2027, in vista dell’avvio della nuova stagione.