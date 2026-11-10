Oggi si riunisce la Serie A: sul tavolo un nuovo format della Coppa Italia e i diritti tv

Per quanto riguarda il forma della Coppa nazionale, come riportato da Tuttosport, sul tavolo ci sono due possibilità: confermare il format attuale oppure allargare in modo significativo la partecipazione alle squadre di Serie C , avvicinando il torneo al modello della FA Cup inglese . Ma come cambierebbe il format della competizione?

La Coppa Italia potrebbe cambiare format per il ciclo 2027-2030 . È uno dei temi al centro della riunione della Lega Serie A che si terrà oggi, con i club chiamati a discutere il futuro della competizione. Inoltre, il tema centrale sarà il prossimo bando per i diritti televisivi della competizione, attualmente attribuiti a Mediaset .

La proposta darebbe soprattutto maggiore spazio alla Serie C , che vedrebbe aumentare le proprie rappresentanti dalle quattro attuali a 32. Tale cambiamento che sarebbe accolto molto positivamente dalla Lega Pro, che si è da sempre dimostrato interessata a una maggiore presenza delle proprie società nella competizione.

Il nuovo torneo partirebbe con un primo turno a eliminazione diretta composto da 32 gare . Tra le novità in discussione ci sarebbe anche la possibilità di disputare le partite in casa della squadra meno prestigiosa, seguendo proprio l’esempio della coppa inglese. Un aspetto che tuttavia, non sarebbe ancora stato definito nel bando.

La nuova ipotesi farebbe aumentare le partecipanti dalle attuali 44 a 72 . L’allargamento a più squadre porterebbe di conseguenza un maggior numero di partite : dalle 45 previste oggi si passerebbe a 73 , con semifinali di andata e ritorno. Resterebbe invece invariato il meccanismo d’ingresso delle prime otto classificate della Serie A, che inizierebbero il proprio percorso direttamente dagli ottavi di finale.

Resta però da chiarire il criterio con cui verrebbero selezionate le partecipanti. Nelle prime ipotesi era stata valutata la possibilità di garantire un posto alle quattro seconde squadre dei club di Serie A esistenti: Juventus Next Gen, Atalanta Under 23, Inter Under 23 e Milan Futuro. Anche questa possibilità però, non dovrebbe essere inserita nel bando. La questione potrebbe creare qualche discussione con la Lega Pro. La componente guidata da Matteo Marani preferirebbe infatti che a decidere fossero i risultati sportivi, lasciando alla classifica del campionato il compito di stabilire quali squadre possano qualificarsi.

C’è anche un altro elemento da considerare: il Milan Futuro milita attualmente in Serie D, mentre Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Inter Under 23 partecipano al campionato di Serie C. Negli ultimi anni, queste ultime hanno quasi sempre chiuso il campionato in posizioni che, con il nuovo format, permetterebbero loro di qualificarsi alla Coppa Italia attraverso la classifica.