In Serie A si segnano più di 3 gol a partita: solo la Bundesliga fa meglio

La Serie A sta vivendo una stagione particolarmente ricca di gol. Dopo 11 giornate sono già 342 le reti messe a segno, con una media di 3,11 a partita. Sembra un campionato diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando le squadre italiane avevano faticato molto di più a trovare la rete.
Rispetto alla stessa fase della passata stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati segnati 98 gol in più. Un cambiamento evidente, che non riguarda solo il numero delle reti ma anche l’approccio delle squadre alle partite: meno attenzione a difendere il risultato e più voglia di cercare la porta avversaria.
Il secondo miglior dato degli ultimi 10 anni
Con 342 gol nelle prime 11 giornate, il campionato italiano ha raggiunto la seconda media realizzativa più alta delle ultime dieci stagioni. Per trovare un dato migliore bisogna tornare al 2020/21, quando le reti erano state 355, con una media di 3,23 a partita. Quella stagione però, era stata particolare per via della pandemia. Il campionato precedente si era concluso soltanto il 2 agosto 2020, mentre quello successivo era iniziato il 19 settembre, lasciando poco tempo alle squadre per prepararsi.
Per vedere il vero cambiamento, bisogna fare un confronto con la scorsa stagione. In questo momento, nel 2025/26 erano stati segnati appena 244 gol, con una media di 2,22 a partita. In quel periodo si erano registrati anche tre pareggi per 0-0.
Quest’anno, invece, le partite senza reti sono soltanto due su 110: Como-Roma e Parma-Udinese. In quest’ultima occasione, tra l’altro, il risultato avrebbe potuto essere diverso. Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye aveva infatti parato un calcio di rigore calciato da Adrien Bernabé.
Cosa sta cambiando nella Serie A?
Dietro l’aumento delle reti ci sono due fattori: il ritmo maggiore delle partite e un atteggiamento più offensivo. Per quanto riguarda il ritmo delle partite, è diventato più alto. Questo anche grazie alle nuove indicazioni arbitrali e alle modifiche regolamentari introdotte negli ultimi anni. Le perdite di tempo sono sempre meno tollerate e il gioco viene interrotto con minore frequenza per contatti leggeri o situazioni che in passato avrebbero portato a fermare l’azione.
Il risultato è un calcio più continuo, con più minuti effettivi e maggiori richieste fisiche per i giocatori. Questo aspetto tende però a mettere in difficoltà le difese meno attrezzate, che si trovano costrette a mantenere alta la concentrazione per periodi più lunghi.
Il secondo fattore è l’atteggiamento più offensivo da parte di diverse squadre. La Roma, per esempio, è passata dai 12 gol segnati nelle prime undici giornate della scorsa stagione ai 31 di quest’anno, diventando il miglior attacco della Serie A. Anche la Lazio è nettamente migliorata in fase offensiva, con dodici reti in più rispetto allo stesso periodo del campionato precedente. L’Inter, invece, ha mantenuto un rendimento simile, con appena due gol in più.
Tra le sorprese di quest’anno c’è anche il Frosinone. La squadra neopromossa non ha scelto un approccio esclusivamente difensivo e oltre a occupare il sesto posto in classifica, è quarta per numero di reti segnate con 24 gol.
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Si risvegliano anche gli attaccanti
Anche il rendimento degli attaccanti sta contribuendo a questo aumento dei gol. Un anno fa, dopo undici giornate, i migliori marcatori del campionato erano Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini, entrambi fermi a quota cinque gol, di cui due su calcio di rigore.
Quest’anno la situazione è diversa, con diversi attaccanti già protagonisti della classifica marcatori:
- Varela (Monza): 9 gol
- Malen (Roma): 8 gol
- Raimondo (Frosinone): 8 gol
- Krstovic (Atalanta): 7 gol
- Thuram (Inter): 6 gol
Numeri che mostrano come le punte stiano tornando a essere protagoniste. A questo si aggiunge il contributo dei giocatori più giovani: 34 delle 342 reti complessive sono state realizzate da calciatori che non hanno ancora compiuto 21 anni. Si tratta del 9,94% del totale, praticamente un gol su dieci. In questa speciale classifica il primo posto è occupato da Cisse del Milan (20 anni), con cinque reti. Seguono Mastantuono della Fiorentina (19 anni) e Mora della Roma (19 anni), entrambi a quota quattro.
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Serie A seconda in Europa per media gol
Il dato italiano diventa ancora più interessante se confrontato con quello degli altri principali campionati europei. La Serie A si trova infatti al secondo posto tra i cinque tornei più importanti per media di reti segnate, alle spalle soltanto della Bundesliga. Ecco la graduatoria, considerando le prime giornate dei rispettivi campionati:
- Bundesliga: 3,48 gol a partita
- Serie A: 3,11 gol a partita
- Ligue 1: 2,96 gol a partita
- Liga: 2,87 gol a partita
- Premier League: 2,73 gol a partita
Il confronto non è perfettamente omogeneo, perché i campionati hanno disputato un numero diverso di partite. I numeri però mostrano netti miglioramenti per la Serie A, che al termine della scorsa stagione si trovava all’ultimo posto. Negli ultimi anni il calcio italiano era stato spesso associato a un gioco più prudente e a una maggiore attenzione alla fase difensiva, ma le prime giornate di campionato mostrano una filosofia diversa.
Anche i criteri utilizzati per determinare le posizioni in classifica possono avere un ruolo. In Italia, infatti, la differenza reti non è il primo parametro utilizzato in caso di arrivo a pari punti. In Serie A, in caso di parità nella lotta Scudetto si tengono sconto gli scontri diretti tra le squadre interessate dall’equilibrio. Invece in campionati esteri come Premier League, Bundesliga e Ligue 1, il primo fattore preso in considerazione è la differenza reti, quindi segnare più gol e cercare di aumentare il proprio vantaggio può avere un peso maggiore.
Un cambiamento di mentalità che si riflette anche nelle competizioni europee, dove la nuova Champions League ha aumentato l’importanza della differenza reti nella League Phase.
I migliori attacchi in Europa
Guardando alle singole squadre, il Barcellona è quella che ha segnato di più tra i cinque principali campionati europei. La formazione allenata da Hansi Flick ha realizzato 48 gol in dodici partite. La media richiama il record storico del Real Madrid 2011/12, quando la squadra allora guidata da José Mourinho aveva chiuso la Liga con 121 reti.
Ecco i migliori attacchi nei cinque campionati:
- Liga: Barcellona, 48 gol in 12 partite.
- Premier League: Brighton, 26 gol in 10 partite.
- Bundesliga: Lipsia, 27 gol in 9 partite.
- Ligue 1: PSG e Marsiglia, 22 gol in 10 partite.
- Serie A: Roma, 31 gol in 11 partite.
Tra i migliori marcatori europei invece Raphinha guida la classifica della Liga con 15 reti, mentre Erling Haaland è primo in Premier League con nove gol. In Francia il miglior realizzatore è Sinayoko del Paris FC, sempre a quota nove. In Bundesliga il capocannoniere è il 33enn Füllkrug che ha raggiunto 9 gol in 9 partite al Werder Brema.
Insomma, la Serie A sembra aver ritrovato una maggiore propensione offensiva. Resta da capire se questo ritmo riuscirà a mantenersi anche nei prossimi mesi, ma le prime undici giornate hanno già mostrato un cambiamento importante rispetto al recente passato.