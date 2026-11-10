In Serie A si segnano più di 3 gol a partita: solo la Bundesliga fa meglio

Rispetto alla stessa fase della passata stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati segnati 98 gol in più . Un cambiamento evidente, che non riguarda solo il numero delle reti ma anche l’approccio delle squadre alle partite: meno attenzione a difendere il risultato e più voglia di cercare la porta avversaria.

La Serie A sta vivendo una stagione particolarmente ricca di gol. Dopo 11 giornate sono già 342 le reti messe a segno , con una media di 3,11 a partita . Sembra un campionato diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando le squadre italiane avevano faticato molto di più a trovare la rete.

Quest’anno, invece, le partite senza reti sono soltanto due su 110 : Como-Roma e Parma-Udinese . In quest’ultima occasione, tra l’altro, il risultato avrebbe potuto essere diverso. Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye aveva infatti parato un calcio di rigore calciato da Adrien Bernabé.

Per vedere il vero cambiamento, bisogna fare un confronto con la scorsa stagione. In questo momento, nel 2025/26 erano stati segnati appena 244 gol , con una media di 2,22 a partita . In quel periodo si erano registrati anche tre pareggi per 0-0.

Con 342 gol nelle prime 11 giornate, il campionato italiano ha raggiunto la seconda media realizzativa più alta delle ultime dieci stagioni . Per trovare un dato migliore bisogna tornare al 2020/21 , quando le reti erano state 355 , con una media di 3,23 a partita . Quella stagione però, era stata particolare per via della pandemia. Il campionato precedente si era concluso soltanto il 2 agosto 2020, mentre quello successivo era iniziato il 19 settembre, lasciando poco tempo alle squadre per prepararsi.

Cosa sta cambiando nella Serie A?

Dietro l’aumento delle reti ci sono due fattori: il ritmo maggiore delle partite e un atteggiamento più offensivo. Per quanto riguarda il ritmo delle partite, è diventato più alto. Questo anche grazie alle nuove indicazioni arbitrali e alle modifiche regolamentari introdotte negli ultimi anni. Le perdite di tempo sono sempre meno tollerate e il gioco viene interrotto con minore frequenza per contatti leggeri o situazioni che in passato avrebbero portato a fermare l’azione.

Il risultato è un calcio più continuo, con più minuti effettivi e maggiori richieste fisiche per i giocatori. Questo aspetto tende però a mettere in difficoltà le difese meno attrezzate, che si trovano costrette a mantenere alta la concentrazione per periodi più lunghi.

Il secondo fattore è l’atteggiamento più offensivo da parte di diverse squadre. La Roma, per esempio, è passata dai 12 gol segnati nelle prime undici giornate della scorsa stagione ai 31 di quest’anno, diventando il miglior attacco della Serie A. Anche la Lazio è nettamente migliorata in fase offensiva, con dodici reti in più rispetto allo stesso periodo del campionato precedente. L’Inter, invece, ha mantenuto un rendimento simile, con appena due gol in più.

Tra le sorprese di quest’anno c’è anche il Frosinone. La squadra neopromossa non ha scelto un approccio esclusivamente difensivo e oltre a occupare il sesto posto in classifica, è quarta per numero di reti segnate con 24 gol.