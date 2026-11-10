La FIGC contro il ricorso di Galliani: la Federcalcio si costituisce al Tribunale Nazionale

La FIGC si costituisce davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN) contro il ricorso presentato da Adriano Galliani contro la nomina della Commissione per le candidature voluta da Malagò, attuale commissario della Federcalcio e candidato a sua volta a prossimo presidente federale.

In virtù di ciò, ora il TFN dovrà ascoltare entrambe parti per poi pronunciarsi, con il rischio però che non si arrivi a una decisione prima del voto fissato al 14 dicembre. La commissione, voluta da Malagò, è stata istituita lo scorso 2 novembre. La vicenda si inserisce nel percorso che dovrà portare all’elezione del nuovo presidente della Federcalcio, attualmente commissariata e guidata dallo stesso Malagò nel ruolo di commissario straordinario. L’ex presidente del CONI, dopo aver raccolto le undici firme necessarie da parte dei club di Serie A, è infatti in corsa per la presidenza insieme ad Adriano Galliani.