La FIGC contro il ricorso di Galliani: la Federcalcio si costituisce al Tribunale Nazionale

La FIGC si costituisce davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN) contro il ricorso presentato da Adriano Galliani contro la nomina della Commissione per le candidature voluta da Malagò, attuale commissario della Federcalcio e candidato a sua volta a prossimo presidente federale.
In virtù di ciò, ora il TFN dovrà ascoltare entrambe parti per poi pronunciarsi, con il rischio però che non si arrivi a una decisione prima del voto fissato al 14 dicembre. La commissione, voluta da Malagò, è stata istituita lo scorso 2 novembre. La vicenda si inserisce nel percorso che dovrà portare all’elezione del nuovo presidente della Federcalcio, attualmente commissariata e guidata dallo stesso Malagò nel ruolo di commissario straordinario. L’ex presidente del CONI, dopo aver raccolto le undici firme necessarie da parte dei club di Serie A, è infatti in corsa per la presidenza insieme ad Adriano Galliani.
Il ricorso di Galliani contro la commissione
Il ricorso presentato da Galliani al Tribunale Federale Nazionale della FIGC riguarda proprio la commissione nominata dal commissario straordinario Giovanni Malagò, suo avversario nella corsa alla presidenza della Federcalcio. L’organismo è stato incaricato di verificare le candidature in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre.
Alla base del documento, firmato dall’avvocato Filippo Lattanzi, c’è soprattutto la vicenda della doppia firma del Genoa. Il club rossoblù aveva inizialmente sostenuto la candidatura di Galliani, come risulta dalla documentazione presentata a corredo della sua candidatura. Successivamente, però, ha ritirato il proprio appoggio attraverso una PEC, per poi firmare una delega a sostegno di Malagò.
Se la firma del Genoa non dovesse essere considerata valida, la questione potrebbe incidere sulla candidatura dell’attuale commissario straordinario: le firme raccolte tra i club di Serie A sono infatti undici e, senza quella del Genoa, verrebbe meno il numero minimo necessario.