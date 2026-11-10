Galliani presenta ricorso contro la Commissione per le candidature voluta da Malagò

Adriano Galliani ha presentato un ricorso al Tribunale Federale Nazionale FIGC contro la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò – suo avversario in vista delle elezioni federali del 14 dicembre – incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Alle basi del documento, consultato da Calcio e Finanza, e firmato dall’avvocato Filippo Lattanzi, c’è la questione relativa alla doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani, come testimonia il fascicolo di documenti presentati a corredo della candidatura, per poi ritirare l’appoggio con una pec che ha di fatto portato alla firma della delega da parte del club rossoblù ad appoggio di Malagò.

Se la firma del Genoa non dovesse essere considerata valida, ecco che Malagò perderebbe di conseguenza i requisiti per la candidabilità, visto che l’appoggio dell’unica componente – la Lega Calcio Serie A – verrebbe a mancare visto che firme presentate dall’attuale commissario FIGC sono in totale 11, a cui andrebbe sottratta proprio quella del Genoa. Da parte della FIGC è stato chiarito come la commissione non sostituisca il Segretario Marco Brunelli che resta l’unico ad avere potere di verifica. La commissione, istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Vincenzo Parrinello, servirebbe dal canto suo a rendersi inattaccabile agli occhi del CONI che nel provvedimento di commissariamento aveva parlato di carenza di personale e di controlli. Nel ricorso di 14 pagine presentato da Galliani viene evidenziato come «la decisione sulla duplice sottoscrizione del Genoa, determinante per l’ammissione di uno dei due soli candidati, è imminente» visto che la pubblicazione delle candidature deve avvenire entro il 14 novembre, a un mese dalle elezioni. «Una volta adottate le determinazioni della Commissione e pubblicato l’elenco dei candidati ammessi – prosegue -, l‘Assemblea del 14 dicembre si svolgerebbe sulla base di una verifica compiuta da un organo incompetente e nominato da uno dei candidati».