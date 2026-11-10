Massini non ha raggiunto la maggioranza: presentato un ricorso contro la sua elezione a presidente AIA

«Un ricorso non contro qualcuno, ma a favore di qualcosa: legalità, correttezza, trasparenza e rispetto delle regole . Non contro l’AIA ma per l’AIA», ha scritto la stessa Salvatore in una lettera da 11 pagine inviata ai presidenti delle sezioni che spiega le basi su cui poggia il suo ricorso presentato al Tribunale Federale Nazionale .

La elezione di Francesco Massini a presidente dell’AIA potrebbe essere annullata. Almeno è questo l’obiettivo del ricorso presentato da Sue Ellen Salvatore , osservatrice in forza alla sezione di Gallarate ma soprattutto candidata nel listino collegato all’altro candidato Carlo Pacifici alle elezioni appena svolte. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Nel documento, Salvatore riporta come al primo turno delle scorse elezioni AIA ci fossero accreditati 930 elettori con votanti effettivi che sono risultati 926. Non essendo stato raggiunto il quorum per una elezione si è andati al ballottaggio, che non prevede per regolamento nuovi accreditamenti, i votanti sono scesi a 912 con Massini che ha ottenuto 461 preferenze contro le 441 di Pacifici e 10 schede bianche. Maggioranza quindi raggiunta, ma che non sarebbe stata sufficiente per la elezione.

Infatti, sempre secondo il ricorso di Salvatore, al contrario del Regolamento AIA che regola genericamente la gestione dell’AIA, che parla all’articolo 7 comma 8 di «maggior numero di voti», rispetto al Regolamento elettivo, che governa nello specifico proprio le elezioni presidenziali, che invece enuncia esplicitamente all’articolo 5, comma 15 come risulti vincitore chi ha preso «il maggior numero dei voti dei presenti accreditati», dunque non dei votanti. E la maggioranza, in questo caso, sarebbe stata di 466, una quota che non è stata raggiunta da nessuno dei due candidati al ballottaggio. La decisione passa adesso al Tribunale Federale Nazionale con la FIGC che segue la vicenda da molto vicino.