L'Inter ancora al fianco del CSI Milano per la seconda edizione della Respect League

La memoria, per non dimenticare dove porta l’odio; la conoscenza, perché si ha paura soltanto di ciò che non si conosce; il rispetto, come prima regola dentro e fuori dal campo; la passione, che unisce i ragazzi molto più di quanto le differenze possano dividerli. Con questi valori il pallone torna a farsi strumento educativo, per costruire uno sport che accoglie, ispira e combatte ogni forma di razzismo.

Memoria, conoscenza, rispetto e passione . Sono le quattro parole che danno forma alla seconda edizione della Respect League , il campionato di calcio a 7 della categoria under 12 delle società sportive di base del territorio milanese e brianzolo nato dalla collaborazione tra CSI Milano e Inter .

Il cuore di questa collaborazione è semplice e potente: trasformare la stagione in un vero e proprio laboratorio di apprendimento e ispirazione per i giovani atleti. Inter organizzerà per le squadre partecipanti diverse esperienze educative ed emozionali, con momenti di riflessione profonda sull’unione tra sport e inclusione: a partire dal 15 marzo sono in programma tre date dedicate alla visita del Memoriale della Shoah, mentre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo CSI Milano promuoverà una mobilitazione social per sensibilizzare squadre e atleti.

Ogni squadra partecipante sarà, inoltre, chiamata ad elaborare la propria “Carta dei valori”, a partire dalle indicazioni di un progetto educativo apposito curato dal CSI, con focus principale sul rispetto e sull’inclusione. Per gli allenatori delle società coinvolte sono previsti due clinic di aggiornamento a cura dei tecnici del Settore Giovanile nerazzurro, mentre i dirigenti avranno l’opportunità di prendere parte a una visita al 1908 Inter HQ, la sede del club, arricchita quest’anno da un incontro formativo con alcuni rappresentanti di Inter. Le finali del campionato si giocheranno in una location prestigiosa, che sarà annunciata nelle prossime settimane.

L’iniziativa, presentata ieri alla presenza di oltre 50 squadre presso il teatro dell’ASD Aurora Milano, ha ricevuto un’ulteriore spinta emotiva grazie alla partecipazione di un simbolo di fair play e dedizione come Javier Zanetti.