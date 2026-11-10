La proposta del Torino al Comune: un partenariato pubblico privato per riqualificare lo stadio

Ieri è arrivata agli uffici del protocollo della Città di Torino «la proposta del Torino Fc per la realizzazione di una grande operazione di riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, che contempera anche l’impianto del Robaldo» ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo , nella diretta radio del martedì, spiegando che si tratta di «una proposta di partenariato pubblico privato che fa sua anche la normativa legata al decreto stadi. È una iniziativa molto importante e molto attesa».

Il futuro dello stadio Olimpico Grande Torino entra in una fase decisiva: il Torino di Urbano Cairo ha presentato al Comune del capoluogo piemontese la proposta per la riqualificazione dello stadio e del centro sportivo Robaldo . La proposta di fattibilità delle alternative progettuali presentata dal Torino si struttura come un partenariato pubblico-privato mediante finanza di progetto, esponendo una serie di alternative progettuali per l’ammodernamento e la gestione degli impianti mediante la costituzione del relativo diritto di superficie.

Al momento non vengono resi pubblici altri dettagli perché i contenuti tecnici potranno costituire la base per la definizione della futura procedura di evidenza pubblica. La proposta sarà infatti ora sottoposta al vaglio degli uffici per le necessarie valutazioni sotto il profilo tecnico e amministrativo. In seguito si arriverò ad una dichiarazione di pubblica utilità del progetto da parte dell’amministrazione comunale e, dopo la fase istruttoria, alla procedura pubblica per l’assegnazione del diritto di superficie.

«La presentazione di questa proposta – dice il Sindaco Lo Russo – apre una nuova fase di un percorso che abbiamo fortemente perseguito. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per una riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino, attesa dalla città e dai tifosi, all’interno di un progetto più ampio di città dello sport che comprenda anche gli impianti del Robaldo. Lavoriamo perché questo percorso possa tradursi in investimenti, impianti moderni e nuove opportunità per Torino».