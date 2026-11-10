Una vera sorpresa, visto che nessuno degli enti coinvolti – club, BolognaFiere e Comune – ha mai esposto un progetto già definito tanto da farci un rendering. Ma tanto è bastato per far scoppiare la polemica, che si sta muovendo in primis su un piano politico.

Il possibile nuovo stadio del Bologna in zona Fiera fa già discutere. Oggi, durante l’Eima – l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio –, che si tiene proprio nel capoluogo emiliano, sono apparse alcune immagini del rendering, subito rilanciate sui social da diversi utenti.

Il progetto è promosso dal Bologna calcio e dalla Fiera , ma intanto Favia chiama in causa il Comune: «Deve chiarire se questo sia il progetto ufficiale per la zona dove dovrebbe nascere l’impianto, oppure no».

A parlarne per primo è stato Giovanni Favia , consigliere regionale ed esponente di Uniti per Bologna che a inizio anno ha manifestato l’intenzione di candidarsi a sindaco del capoluogo con una lista civica. «È emerso un rendering dove appaiono case e palazzi attorno all’area del nuovo stadio in Fiera, presentato all’Eima ma finora mai mostrato alla cittadinanza».

Una struttura completamente bianca, con altri edifici costruiti intorno e una fascia di bosco. È quanto emerge dall’immagine che ha iniziato a circolare nelle ultime ore sui social, relativa al progetto del nuovo stadio del Bologna nell’area della Fiera.

«I bolognesi – prosegue Favia – hanno diritto di conoscere il destino di un’area strategica della città. Se il progetto è quello presentato all’Eima, l’amministrazione lo dica chiaramente. Se non lo è, spieghi perché sono circolate immagini che disegnano un pezzo di città senza che nessuno ne abbia mai discusso pubblicamente. Non vorremmo che lo stadio diventasse il ‘cavallo di Troia’ di una speculazione immobiliare, usando la passione dei tifosi rossoblù come pretesto per trasformare radicalmente un intero quadrante della città, senza un confronto pubblico». A quanto pare, finora il rendering non era circolato neanche tra le stanze di Palazzo D’Accursio.

Intanto interviene sulla vicenda anche Piergiorgio Rocchi, architetto attivo nei comitati ambientalisti della città, che ieri sera ha pubblicato sui social lo stesso rendering affiancato a una foto dall’alto che mostra l’area interessata com’è oggi. Anche Rocchi segnala che l’immagine è stata proiettata all’esposizione delle macchine agricole che si sta svolgendo proprio in Fiera. «Altro che nuovo stadio» – scrive l’architetto – «Sarà una colossale operazione speculativa».