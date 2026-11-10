Nuovo format per la Coppa Italia: la Lega Serie A apre approvando il bando per i diritti tv

Si è svolta oggi a Torino l’Assemblea della Lega Calcio Serie A. I club del massimo campionato si sono riuniti e hanno definito così obiettivi e strategie di commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A nei territori del Centro e Sud America e, relativamente alla prossima Supercoppa Italiana, nell’area Mena.
Inoltre, secondo l’ordine del giorno, sono stati approvati all’unanimità i bandi relativi ai diritti audiovisivi domestici della durata di tre anni della Coppa Italia e della Supercoppa, da quest’anno in offerta in modalità autonoma rispetto alla Coppa nazionale.
Inoltre, il bando relativo della Coppa Italia darà la possibilità, ai broadcaster interessati, di partecipare all’asta su due diversi format della competizione, uno identico all’attuale, con 44 squadre, ed uno allargato ad un numero maggiore di club, con gare solo ad eliminazione diretta in ogni turno della manifestazione.