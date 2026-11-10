Nuovo format per la Coppa Italia: la Lega Serie A apre approvando il bando per i diritti tv

Si è svolta oggi a Torino l’Assemblea della Lega Calcio Serie A. I club del massimo campionato si sono riuniti e hanno definito così obiettivi e strategie di commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A nei territori del Centro e Sud America e, relativamente alla prossima Supercoppa Italiana, nell’area Mena.

Inoltre, secondo l’ordine del giorno, sono stati approvati all’unanimità i bandi relativi ai diritti audiovisivi domestici della durata di tre anni della Coppa Italia e della Supercoppa, da quest’anno in offerta in modalità autonoma rispetto alla Coppa nazionale.