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Dall'incompetenza al conflitto di interessi: le basi del ricorso di Galliani contro la Commissione voluta da Malagò

L’ex dirigente di Milan e Monza si è rivolto al Tribunale Federale Nazionale per la sospensione dell’organo istituito dal commissario FIGC. I due sono i candidati alla presidenza della Federcalcio.

Di
Luca Cosentini
Governance
Onefootball
motivi ricorso galliani commissione malagò
DOCUMENTI
Adriano Galliani (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le elezioni federali si terranno il 14 dicembre e ci si attende una Assemblea Elettiva molto più tesa rispetto a quella di giugno che vide la schiacciante vittoria di Giovanni Malagò sul suo avversario Giancarlo Abete. L’attuale commissario della FIGC se la dovrà vedere questa volta con Adriano Galliani che è già riuscito a strappargli l’appoggio di AIC e AIAC che nella scorsa elezione erano dalla parte di Malagò.

A incendiare il clima è stato il ricorso di Galliani contro la Commissione per la candidatura introdotta dallo stesso Malagò, nel suo ruolo attuale di commissario FIGC. Nel documento di 14 pagine, visionato da Calcio e Finanza, l’ex dirigente di Milan e Monza solleva più di un motivo per cui questo organo non abbia motivo di esistere e che anzi, la sua composizione a ridosso dell’Assemblea Elettiva possa nei fatti consumare una netta ed evidente disparità fra i due candidati. Ma quali sono nel dettaglio le basi su cui poggia il ricorso presentato da Galliani e firmato dall’avvocato Filippo Lattanzi?

Calcio e Finanza

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