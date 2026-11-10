Dall'incompetenza al conflitto di interessi: le basi del ricorso di Galliani contro la Commissione voluta da Malagò

Le elezioni federali si terranno il 14 dicembre e ci si attende una Assemblea Elettiva molto più tesa rispetto a quella di giugno che vide la schiacciante vittoria di Giovanni Malagò sul suo avversario Giancarlo Abete. L’attuale commissario della FIGC se la dovrà vedere questa volta con Adriano Galliani che è già riuscito a strappargli l’appoggio di AIC e AIAC che nella scorsa elezione erano dalla parte di Malagò.

A incendiare il clima è stato il ricorso di Galliani contro la Commissione per la candidatura introdotta dallo stesso Malagò, nel suo ruolo attuale di commissario FIGC. Nel documento di 14 pagine, visionato da Calcio e Finanza, l’ex dirigente di Milan e Monza solleva più di un motivo per cui questo organo non abbia motivo di esistere e che anzi, la sua composizione a ridosso dell’Assemblea Elettiva possa nei fatti consumare una netta ed evidente disparità fra i due candidati. Ma quali sono nel dettaglio le basi su cui poggia il ricorso presentato da Galliani e firmato dall’avvocato Filippo Lattanzi?