Il ritorno di Thuram in nazionale è quindi rimandato. L’attaccante francese aveva avvertito un fastidio domenica, durante la sfida vinta dall’ Inter contro il Como per 2-0 , nella quale era anche andato a segno.

Marcus Thuram non prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale francese. Secondo quanto riportato da L‘Équipe, l’attaccante dell’Inter ha accusato un problema al bicipite femorale destro e sarà costretto a saltare le due partite di Nations League contro l’Italia , in programma il 12 novembre , e la Turchia , prevista per il 15 novembre .

«Questo fastidio persistente gli ha impedito di prendere parte all’allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere terapie», ha comunicato la Federazione calcistica francese (FFF).

La Federazione ha poi aggiunto: «In assenza di miglioramenti questa mattina e dopo gli esami, di comune accordo con l’Inter e il giocatore, lo staff medico dei Bleus ha deciso di riconsegnarlo al suo club».

Thuram lascerà quindi il ritiro della Francia nel pomeriggio di martedì e farà ritorno a Milano. Al momento non è ancora stato comunicato il nome del giocatore che prenderà il suo posto in nazionale.