Saputo vende il Montreal: il patron del Bologna cerca acquirenti per il club della MLS

La decisione segna la fine di un lungo percorso della famiglia Saputo con il club canadese. La squadra nasce come Montreal Impact nel 1992 ed è stata fondata da Joey stesso. L’arrivo in Major League Soccer è arrivato solo 20 anni dopo, nel 2012 . A riportare la notizia è Reuters.

Joey Saputo , patron del Bologna , ha ha avviato il processo di vendita del Montreal , franchigia canadese che milita nella Major League Soccer . L’imprenditore è alla ricerca di acquirenti, con la speranza che i prossimi proprietari mantengano la sede della squadra a Montreal. Infatti, non si esclude un trasferimento in un’altra città.

Saputo ha poi ribadito che la scelta non è stata causata dai risultati della squadra: «Questa decisione non nasce da un’urgenza e non è dettata dalle circostanze. È il risultato di una riflessione attenta e ponderata sulla situazione attuale e, soprattutto, sulle opportunità che attendono il club».

«Riteniamo che questo sia il momento giusto per avviare il processo di ricerca di una nuova proprietà per il CF Montreal» – ha dichiarato Saputo durante una conferenza stampa a Montréal -. Quando qualcosa fa parte della tua vita per così tanto tempo, la decisione di lasciarla andare è accompagnata da una forte componente emotiva».

Gli ultimi anni sono stati complicati per il Montreal. Tra frequenti cambi di allenatore e risultati deludenti , il club ha appena concluso la sua peggior stagione di sempre, chiudendo all’ ultimo posto della Eastern Conference con sei vittorie, 20 sconfitte e otto pareggi .

Il futuro del Montreal

Joey Saputo punta a trovare un acquirente locale, possibilmente nella regione del Quebec, che garantirebbe la permanenza della squadra a Montreal. Il proprietario non ha però escluso la possibilità di un trasferimento in un’altra città, precisando che non intende svendere il club.

«Se ci sarà qualcuno con le capacità necessarie, e riterrò che sia in grado di farlo, sarò felice che questo club rimanga qui e continui a crescere partendo da quanto abbiamo costruito – ha spiegato Saputo – Ma se non sarà possibile e arriverà un’offerta per trasferire la squadra, in linea con le regole della Major League Soccer e con i progetti della lega, allora sì, è quello che succederà».

Il Montreal è una delle tre squadre canadesi che partecipano alla MLS, assieme a Toronto e ai Vancouver Whitecaps. Secondo le valutazioni pubblicate da Forbes nel 2026, il club ha un valore stimato di 440 milioni di dollari, il più basso tra le società della lega.

In un comunicato, la società ha confermato che l’obiettivo è offrire a investitori del Quebec l’opportunità di entrare nella proprietà, a condizione che abbiano le risorse e la volontà di sostenere il club e garantirne il successo nel lungo periodo.