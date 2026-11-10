Rischio stop per il Generali Stadium: il Consiglio comunale vuole una valutazione di impatto sanitario

Come riporta il Corriere della Sera-Milano, in Consiglio è stata approvata una misura bipartisan per fermare l’attuale procedura di valutazione ambientale e richiederne un’altra che comprenda tutti i lavori che i due club hanno intenzione di fare, compresa la demolizione del Meazza una volta che il nuovo impianto sarà pronto nell’area adiacente. L’obiettivo è quello di vincolare il via libera a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (Vis) , che analizzi in anticipo e in profondità i potenziali rischi legati a demolizioni, polveri, smaltimenti e bonifiche.

Il Generali Stadium di Inter e Milan ha appena visto la luce – a fine ottobre è stato presentato il progetto – ma rischia subito un primo stop . E di mezzo c’è la politica e in particolare il C onsiglio comunale di Milano .

È bene sottolineare che la giunta del sindaco Giuseppe Sala non sarà obbligata a seguire la richiesta del consiglio, ma l’ordine del giorno approvato ieri con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 22 assenti provoca uno scossone politico proprio quando le elezioni comunali si stanno avvicinando e con una maggioranza spaccata sul tema sin dalla prima ora.

A dimostrare ciò, ancora una volta, è la larga platea che ha dato il suo consenso a questa mozione con parte della maggioranza a sottoscriverla: ci sono infatti le firme dei consiglieri del Partito Democratico, fra cui Alessandro Giungi, del gruppo misto con Enrico Fedrighini e dei Verdi. Ad approvarla però è stato il centrodestra.

«Si tratta di privilegiare la tutela della salute pubblica dei milanesi rispetto alla distribuzione delle cedole trimestrali agli azionisti dei fondi speculativi. Un buon segnale che arriva dal Consiglio, in modo trasversale – ha commentato Fedrighini –. La partita del Meazza è aperta».

«La mozione del consiglio comunale su San Siro mi pare molto opportuna e saggia — afferma Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale e candidato alle eventuali primarie di centrosinistra —. Se fossi stato un consigliere comunale la avrei votata anche io». La giunta resta così al centro di attacchi che arrivano da sinistra, ma anche da destra: «Il centrodestra votando questa mozione ha voluto far emergere le enormi contraddizioni che tutt’ora sono presenti nella giunta di sinistra — dice il presidente del Senato Ignazio La Russa —. Milano ha bisogno di avere uno stadio all’altezza di quelli europei, non ha bisogno che sia abbattuto San Siro. Le due cose possono coesistere, e solo se vince il centrodestra saranno possibili».