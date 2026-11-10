In base all’accordo, Cnh incasserà 700 milioni di dollari, mantenendo una quota del 30% nella nuova società . Il closing è previsto entro la fine del 2027 , subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni. L’operazione rappresenta un passaggio strategico per Cnh, che punta a concentrare le proprie risorse sul settore agricolo, rafforzando gli investimenti in macchine, tecnologie di precisione e servizi per gli agricoltori. I proventi della cessione saranno destinati alla riduzione del debito e al rafforzamento della struttura finanziaria.

Cnh Industrial – gruppo che vede la holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann come primo azionista con il 29,6 del capitale e il 45,6% dei voti – ha raggiunto un accordo definitivo con Kobelco Construction Machinery per la cessione del 70% della propria divisione Construction Equipment , dando vita a una joint venture che sarà controllata dal gruppo giapponese. L’operazione valuta il business delle macchine movimento terra 1 miliardo di dollari .

«Questa operazione porta avanti in modo significativo la semplificazione del nostro portafoglio e rafforza la nostra focalizzazione sull’agricoltura», ha spiegato Suzanne Heywood, presidente del Consiglio di amministrazione di Cnh. «Si tratta di un’operazione che rafforza la capacità di Cnh di investire nei prodotti e nelle tecnologie più importanti per gli agricoltori – sottolinea Gerrit Marx, CEO di Cnh –. Allo stesso tempo, la creazione di un player più forte nel settore delle macchine da costruzione porterà benefici a concessionari e clienti, grazie a una gamma di macchine competitive, di alta qualità e dotate di tecnologie avanzate». Marx ha sottolineato che la scelta è arrivata al termine di un’approfondita valutazione delle possibili opzioni per il futuro della divisione Construction Equipment. «È emerso chiaramente che Kobelco rappresenta il partner giusto nel lungo periodo e che il modello di joint venture garantirà una transizione fluida per il business e per le persone che vi lavorano», ha concluso.

L’accordo prevede inoltre un periodo di lock-up di tre anni per entrambe le parti sulle rispettive partecipazioni. Cnh manterrà infatti un ruolo di partner strategico della nuova società, conservando il 30% del capitale. Sul fronte operativo, Humayun Chishti, attuale presidente della divisione Construction di Cnh, dovrebbe assumere la guida della joint venture come CEO dopo il completamento dell’operazione. La nuova realtà potrà contare su un’offerta che spazia dalle macchine compatte a quelle pesanti, con applicazioni nei comparti del movimento terra, del sollevamento e della compattazione. Resta confermato anche il supporto di Cnh Capital, che continuerà a mettere a disposizione di concessionari e clienti finanziamenti retail, leasing, programmi di noleggio e prodotti assicurativi.