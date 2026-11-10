La Bundesliga e la National Football League (NFL) proseguono la loro collaborazione. Le due leghe hanno annunciato, in un comunicato stampa, il rinnovo del Memorandum of Understanding (MoU). L’accordo era stato avviato nel 2022 per sviluppare iniziative comuni tra i due sport e creare nuove esperienze per i tifosi in tutto il mondo.

«La partnership tra NFL e Bundesliga dimostra il valore di mettere insieme due delle principali leghe sportive al mondo» – ha commentato Roger Goodell, Commissioner della NFL – «Estendendo la nostra collaborazione, possiamo continuare a imparare gli uni dagli altri, creare nuove esperienze per i tifosi ed esplorare modi innovativi per far crescere i nostri sport in Germania, negli Stati Uniti e nel resto del mondo».

Negli ultimi quattro anni, la NFL ha disputato cinque partite di regular season negli stadi della Bundesliga in Germania. Gli incontri si sono svolti a Monaco, all’ Allianz Arena del Bayern Monaco, a Francoforte , nello stadio dell’Eintracht, e a Berlino , nell’impianto dell’Hertha.

«Il rinnovo del nostro MOU con la NFL rappresenta un passaggio fondamentale per la continua espansione della Bundesliga negli Stati Uniti» – ha dichiarato Steffen Merkel , CEO della Bundesliga – «Questa collaborazione non solo rafforza il legame tra NFL e Bundesliga, ma svolge anche un ruolo importante nella nostra strategia di crescita complessiva nel mercato statunitense».

Le due leghe continueranno inoltre a condividere competenze e buone pratiche, con l’obiettivo di migliorare l’offerta per i tifosi in Nord America, in Germania e negli altri mercati internazionali. La partnership comprenderà anche iniziative commerciali e attività di supporto all’organizzazione delle partite NFL e dei progetti della Bundesliga.

Le iniziative comuni tra Stati Uniti ed Europa

La collaborazione tra la lega tedesca e l’NFL ha già portato alla realizzazione di diverse iniziative, sia fisiche sia digitali, negli Stati Uniti. Nel dicembre 2025, l’ex giocatore del Bayern Monaco Rafinha ha partecipato a un watch party insieme agli ex giocatori dei New England Patriots Brian Hoyer e Sebastian Vollmer, organizzato prima della partita casalinga della squadra contro i Buffalo Bills. In occasione del Draft NFL 2026, invece, la leggenda del Borussia Dortmund Patrick Owomoyela ha annunciato la scelta al sesto giro dei Pittsburgh Steelers.

Tra le iniziative più particolari c’è anche quella realizzata il 22 settembre, quando Adam Vinatieri, leggenda della NFL, ha stabilito un record ufficiale del Guinness World Records calciando un field goal sulle Alpi svizzere, a 3.454 metri di altitudine. A fare da holder, ovvero il giocatore che posiziona il pallone per il calcio, era presente Giovane Elber, ex attaccante del Bayern Monaco. La Bundesliga è stata inoltre rappresentata nelle ultime due edizioni del Super Bowl. Le sue leggende Claudio Pizarro e Roman Weidenfeller hanno partecipato agli eventi organizzati a New Orleans e San Francisco.

La strategia della Bundesliga negli Stati Uniti

Il rinnovo dell’accordo rientra in un piano più ampio di crescita della Bundesliga sul mercato americano, sempre più interessato al calcio dopo i Mondiali nell’estate 2026. Un percorso che si sviluppa anche attraverso la collaborazione di 17 anni con Relevent Sports. Si tratta di una società con cui la lega tedesca lavora su diversi fronti: diritti televisivi, marketing, eventi, sponsorizzazioni regionali, contenuti dedicati al pubblico locale e iniziative legate al calcio di base.

L’obiettivo è quindi consolidare la presenza della Bundesliga negli Stati Uniti e raggiungere un pubblico sempre più ampio. Il rinnovo della partnership con la NFL rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con nuove possibilità di collaborazione tra i due sport e di coinvolgimento dei tifosi sui due lati dell’Atlantico.