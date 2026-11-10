Il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio, proponendo di destinare l’intero utile a riserva, senza distribuzioni al socio unico. Nell’esercizio gli investimenti netti sono stati pari a 175,9 milioni di euro , concentrati soprattutto nell’hospitality, nell’immobiliare e nei media.

La società spiega di qualificarsi come entità d’investimento ai sensi dell’IFRS 10 e, pertanto, di non redigere un bilancio consolidato. Per le partecipazioni non quotate, la stima del valore corrente è effettuata con il supporto di un esperto indipendente.

Dal risultato sono stati dedotti costi operativi e ammortamenti per 19,1 milioni, aumentati anche per il rafforzamento della struttura, oneri finanziari per 18,1 milioni e imposte per 3,3 milioni, queste ultime interamente differite.

Nel 2025 il portafoglio ha generato un risultato complessivo di 100,4 milioni di euro , contro i 41,5 milioni dell’anno precedente. Il contributo principale arriva dalla crescita di valore delle partecipazioni, pari a 83,8 milioni . A questa si aggiungono 14,1 milioni dal portafoglio di titoli e fondi e 2,5 milioni di dividendi e proventi finanziari.

Immobiliare e hospitality guidano gli investimenti

Al 31 dicembre 2025 il portafoglio di partecipazioni e fondi comprende 57 posizioni, distribuite in sette settori, per un valore complessivo di 582,2 milioni di euro.

Il Real Estate resta il primo comparto per valore, con 178,2 milioni. Gli investimenti netti nell’anno sono stati pari a 39,2 milioni e hanno sostenuto, tra le altre, le iniziative immobiliari Via Turati, Smeraldo e Via delle Erbe, a Milano.

L’Hospitality è invece il settore che ha assorbito più nuovi investimenti: 85,8 milioni, con un valore del portafoglio passato da 67,1 a 170,3 milioni. Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati LMDV Hospitality Group e sostenute le iniziative di Triple Sea Food.

È stato inoltre sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del marchio Twiga e di quattro location, mentre attraverso Red International Holding è stata acquisita una partecipazione del 40% in Over The Lux, operatore specializzato nei servizi di concierge e lifestyle management.

Tecnologia e media, come cambia il portafoglio

Il comparto Tech & Applied Innovation ha fornito il maggiore contributo alla crescita di valore degli investimenti, con 37,3 milioni di euro, raggiungendo una valutazione complessiva di 124,3 milioni.

Il settore comprende partecipazioni nella meccanica di precisione, nei nanomateriali, nei servizi di ispezione e certificazione, nel fintech e nelle piattaforme digitali.

Nel Media & Entertainment il valore del portafoglio passa da 8,7 a 47,7 milioni, con investimenti netti per 33,5 milioni. Nel 2025 è stato sottoscritto l’accordo per l’ingresso con il 30% nel capitale de Il Giornale. Il comparto comprende inoltre attività pubblicitarie e iniziative nel cinema, nell’intrattenimento e nello sport.

L’espansione nell’editoria è proseguita nel 2026: a maggio, attraverso LMDV Media, è stata perfezionata l’acquisizione dell’80% di Editoriale Nazionale, la società cui fanno riferimento QN, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino.

Il finanziamento da 350 milioni e le scadenze

Sul fronte finanziario, nel luglio 2025 LMDV Capital ha sottoscritto con CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, un finanziamento da 350 milioni di euro, utilizzato per 335 milioni alla chiusura dell’esercizio.

L’operazione ha consentito di rimborsare integralmente i precedenti finanziamenti bancari. La scadenza è fissata a luglio 2028, prorogabile fino al 2030, con rimborso del capitale in un’unica soluzione.

Secondo quanto comunicato dalla holding, al 31 dicembre 2025 i parametri finanziari previsti dal contratto risultavano rispettati con ampio margine. Il rapporto tra finanziamento utilizzato e totale dell’attivo era al 47,7%, rispetto a un limite massimo del 65%. Il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo si attestava invece al 46,8%, superiore alla soglia minima del 35%.

Sound Ventures, l’incasso da 37 milioni di dollari riguarda il 2026

Tra gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio figura la cessione della quota in Sound Ventures AI Fund, il fondo dedicato all’intelligenza artificiale gestito dalla società di venture capital cofondata da Ashton Kutcher e Guy Oseary.

La vendita, conclusa il 30 ottobre 2026, ha generato un incasso di 37 milioni di dollari, pari a circa 33,2 milioni di euro: 8,1 volte i 4,6 milioni di dollari investiti nel 2023. La plusvalenza rispetto all’investimento iniziale è stata di 32,4 milioni di dollari.

L’operazione non contribuisce all’utile del 2025. L’effetto sul conto economico 2026 sarà invece pari a circa 14,3 milioni di euro, ossia la differenza tra l’incasso di 33,2 milioni e il valore di carico della quota, già salito a 18,9 milioni nel bilancio 2025.

Nel corso del 2026 LMDV Capital è inoltre entrata con il 50% nel capitale del general contractor Impre.Do. Sul piano societario, a giugno è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio, mentre a luglio la holding si è trasformata in società per azioni.