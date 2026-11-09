La UEFA stanzia 25mila euro per la mobilità dei tifosi in vista della finale di Champions

La UEFA cerca nuove soluzioni per rendere più semplici gli spostamenti dei tifosi in occasione della finale di Champions League 2027. La partita tra le due squadre migliori della competizione si terrà il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid. Per questo motivo la UEFA ha aperto le candidature alla quarta edizione di Champions Innovate, il programma dedicato all’innovazione che coinvolge anche Atleti Lab, il centro di innovazione dell’Atletico Madrid. La sfida di quest’anno riguarda la mobilità. Come riportato da Mundo Deportivo, l’obiettivo è trovare nuovi modi per aiutare i tifosi a muoversi in città in maniera più semplice, sicura e sostenibile, sia durante la finale sia in occasione di altri grandi eventi. Il programma è nato nel 2024, in occasione della finale di Londra, grazie allo UEFA Innovation Hub. Dopo la prima edizione, l’iniziativa ha fatto tappa a Monaco di Baviera nel 2025 e a Budapest nel 2026. Il progetto coinvolge startup, università, centri di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro e aziende che operano nel settore dei trasporti e della tecnologia. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete da testare direttamente durante la finale.

Organizzare gli spostamenti di migliaia di tifosi non è facile. Fino alla conclusione delle semifinali non si conoscono le squadre che giocheranno la finale e di conseguenza non si conosce nemmeno la provenienza dei tifosi e i mezzi che utilizzeranno per raggiungere Madrid. La gestione della mobilità non riguarda solo stadio, ma anche le stazioni, hotel, le aree di intrattenimento e i punti di ritrovo dei più appassionati. Il programma prevede tre aree di intervento. La prima consiste nel prevedere la domanda e i flussi di viaggio prima dell’evento, combinando le diverse fonti di dati e tenendo conto del come si sposteranno. La seconda area di intervento consiste nell’orientamento dei tifosi per quanto riguarda la mobilità, aiutandoli a scegliere tra trasporti pubblici, mezzi privati e mobilità condivisa. Come ultima cosa, il programma prevede l’uso di dati in tempo reale per gestire i flussi di persone e comunicare eventuali cambiamenti ai tifosi. UEFA Champions Innovate: 25mila euro per i progetti selezionati Le startup e gli altri soggetti selezionati riceveranno 25mila euro per finanziare la fase di sperimentazione, oltre al supporto e alla consulenza della UEFA e di Atleti Lab. Avranno inoltre accesso ad ambienti di prova e a dati sulla mobilità messi a disposizione dalla città, dalle autorità locali e dagli operatori dei trasporti. Ma quali sono i requisiti per aderire al progetto?