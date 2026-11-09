Altro trimestre da record per Unicredit: utile nei nove mesi sopra i 9 miliardi

«Unicredit ha conseguito il suo miglior trimestre di sempre, e il migliore nel settore, superando le aspettative in tutti i Kpi: la più alta crescita dell’utile netto, il miglior Rote, il miglior rapporto costi/ricavi e la migliore generazione organica di capitale hanno supportato rendimenti tra i migliori del settore, aumentando al contempo il capitale», ha dichiarato il CEO Andrea Orcel.

Nel trimestre, il migliore di sempre, il risultato è di un +24% a 3,3 miliardi, e acconto dividendo più che raddoppiato a 4,5 miliardi di euro. La performance ha superato le aspettative del gruppo in tutti i principali indicatori, come sottolineato dallo stesso amministratore delegato Andrea Orcel.

Il terzo trimestre di Unicredit è da record. L’utile dei primi nove mesi del 2026 è pari a 9,4 miliardi, in rialzo del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che conferma il momento positivo della banca guidata da Andrea Orcel. Al netto delle poste straordinarie, la crescita dell’utile sale al 16% .

Nel solo terzo trimestre i ricavi netti sono stati pari a 6,9 miliardi , in crescita del 12% , con i ricavi core che hanno rappresentato il 90% del totale . Sul fronte del capitale, UniCredit ha generato organicamente 8,2 miliardi di euro nei primi nove mesi, di cui 2,8 miliardi nel terzo trimestre, equivalenti a 92 punti base di capitale . Il Cet1 ratio del gruppo nel 2026 è atteso intorno al 15% , prima del consolidamento integrale di Commerzbank e includendo la deduzione di 4,75 miliardi di euro per il riacquisto di azioni proprie a valere sul 2025.

I ricavi del trimestre ammontano a 6,9 miliardi , in rialzo del 12% trainati da ricavi core pari al 90% dei ricavi totali. La banca indica nel periodo «ottima performance delle commissioni e del risultato netto della gestione assicurativa, in rialzo del 11% anno su anno, spinta da una forte crescita nei vari mercati e categorie di prodotto».

Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi netti di Unicredit hanno raggiunto 19,7 miliardi di euro , con una crescita del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. A sostenere il risultato sono state soprattutto le commissioni e il risultato netto della gestione assicurativa, in aumento del 10,9% a 7,4 miliardi , insieme al margine di interesse, salito del 2,1% a 11,1 miliardi . La banca ha beneficiato anche di una maggiore contribuzione dagli investimenti strategici, grazie a dividendi più elevati. A questo si aggiunge la solida qualità degli attivi, con rettifiche su crediti pari a 587 milioni di euro .

L’aumento dell’acconto dividendo anticipa una parte della distribuzione per cassa a valere sul 2026 riflettendo «l’ottima performance commerciale e finanziaria nei 9 mesi, sia in termini di solidità della redditività, che in termini di forte generazione organica di capitale e sviluppo del Cet1 ratio».

L’ammontare complessivo di 4,5 miliardi dell’acconto sul dividendo corrisponde a un dividendo per azione pari a 3,0034 euro. L’ammontare per azione è calcolato sulle azioni in circolazione e aventi diritto all’8 novembre 2026. Le date previste per l’operazione sono il 23 novembre 2026 per lo stacco della cedola, il 24 novembre per la data di registrazione e il 25 novembre per il pagamento.

In un’altra dichiarazione, Orcel ha aggiunto: «La nostra strategia si sta traducendo in risultati costanti e misurabili». L’amministratore delegato ha spiegato di aver trasformato strutturalmente il modo in cui UniCredit opera, combinando una crescita redditizia sostenibile con l’efficienza strutturale dei costi, l’allocazione disciplinata del capitale e un solido stato patrimoniale. Ciò sta portando ad una franchise più forte, più resiliente, e più redditizia. Stiamo costruendo una banca che è in grado di conseguire i suoi obiettivi attraverso il ciclo macroeconomico. Come Banca per l’Europa, il nostro modello di business diversificato, la nostra solida posizione di capitale e le nostre linee di difesa ci danno resilienza e flessibilità strategica nei diversi contesti di mercato».

«UniCredit ha conseguito il suo miglior trimestre di sempre, e il migliore nel settore, superando le aspettative in tutti i Kpi.» – Lo afferma Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, circa i risultati dei primi nove mesi dell’anno – «Abbiamo bilanciato con successo la leva commerciale, industriale e tecnologica, accelerando la nostra crescita, guadagnando quote di mercato in segmenti mirati senza fare compromessi sui margini né sul rischio, continuando ad investire con costanza nella nostra trasformazione. Ciò riflette la solidità della nostra franchise, il talento, la determinazione e il duro lavoro delle nostre persone, la costanza della nostra esecuzione, e il successo della fase iniziale della nostra strategia Unlimited».

UniCredit stima « una generazione organica di capitale di oltre 50 miliardi tra il 2026 e il 2030 » che «consenta oltre 50 miliardi di distribuzioni nello stesso periodo». Il gruppo di Piazza Gae Aulenti nella nota sui conti indica inoltre che la performance dell’istituto «supporti una crescita di circa il 15% dell’utile per azione e del dividendo per azione in ciascun anno da qui al 2028, un RoTE di circa 25% in aumento costante da qui al 2030».

Facendo leva su questo slancio, il gruppo rimane saldamente posizionato per conseguire una attrattiva traiettoria di crescita standalone, con ambizione per un utile netto nel 2026 aumentata a una soglia ben superiore a 11,5 miliardi prima delle poste straordinarie, ben superiore a 13 miliardi nel 2028 , e ben superiore a 15 miliardi nel 2030 .

Nei primi nove mesi del 2026, Unicredit ha già conseguito l’85% del suo obiettivo per l’utile netto del 2026, con l’utile netto che ha raggiunto 9,4 miliardi , superando al contempo l’obiettivo di redditività con un RoTE del 24,3% rispetto all’ambizione iniziale di un RoTE superiore al 20%.

Unicredit su Commerzbank

Unicredit prevede che «il nuovo assetto di governance di Commerzbank entri in vigore nel primo trimestre 2027». Inoltre «l’esecuzione di ‘Commerzbank Unlocked’ e la relativa creazione di valore è attesa per iniziare di lì a breve, con rischio di esecuzione previsto limitato, supportato dal nostro comprovato modello di trasformazione, già attuato con Hvb», precisa il gruppo di Piazza Gae Aulenti.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Bce all’acquisizione del controllo di Commerzbank, tutte le autorizzazioni regolamentari rimanenti sono attese entro la fine di novembre. Con il consolidamento integrale di Commerzbank, UniCredit prevede di conseguire un utile per azione ben superiore a 10 euro e una distribuzione per azione ben superiore a 8 euro nel 2028, accrescitiva rispetto allo scenario standalone, con ulteriori opportunità di crescita nel 2029 e oltre.

Inoltre «una combinazione con Hvb, potenzialmente in anticipo rispetto al previsto, libererebbe potenziale ulteriore sbloccando sinergie aggiuntive». Successivamente al consolidamento linea per linea, il coefficiente Cet1 ratio è atteso uguale o superiore a 13% prima degli impatti dalla allocazione dei costi di acquisizione ed è previsto che aumenti rapidamente in seguito, supportato dal solido profilo di generazione di capitale del gruppo.

Orcel su Commerzbank

Sul dossier Commerzbank è intervenuto anche Orcel, che ha parlato dei colloqui con il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil. «Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil e io abbiamo affermato che i colloqui su Commerzbank sono stati costruttivi e positivi. Ritengo che ci siano molti punti di accordo, soprattutto in una situazione complessa come questa. Ci sono anche alcuni aspetti che dobbiamo ancora appianare. Tuttavia, credo che UniCredit abbia tutte le intenzioni di instaurare un rapporto solido e costruttivo con il governo tedesco».

«Desideriamo che la fusione tra UniCredit e Commerzbank avvenga nel miglior modo possibile», ha aggiunto Orcel, indicando che c’è ampio consenso. Quanto alla possibilità che Commerzbank resti quotata, il ceo ha replicato che «è prematuro per me dirvelo, ma penso che su questo punto siamo flessibili». In tal senso ha spiegato che «abbiamo anche parlato di mantenere la banca quotata in Borsa, nel rispetto della sua storia e dell’impegno nei confronti del Mittelstand».

Infine, il CEO di UniCredit non prevede un’altra grande operazione di M&A dopo quella di Commerzbank. «Non credo. Non mi sembra», ha replicato in un’intervista a Bloomberg Tv. «Penso che ciò che UniCredit può realizzare con la crescita organica sia di gran lunga superiore a quanto io possa ottenere attraverso le fusioni e le acquisizioni», ha sottolineato il top manager.