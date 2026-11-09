Ufficiale, il Sassuolo esonera Aquilani: in pole Roberto D'Aversa

Dopo la sconfitta contro la Roma, il Sassuolo ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e il suo staff. La società neroverde ha comunicato la decisione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ringraziando il tecnico e i suoi collaboratori «per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi» e augurando loro «le migliori fortune per il futuro».

Aquilani era stato ingaggiato in estate per sostituire Fabio Grosso, dopo l’esperienza al Catanzaro, con cui aveva raggiunto la finale dei play-off di Serie B, poi persa contro il Monza. La sua avventura sulla panchina neroverde per la stagione 2026/27 era iniziata in maniera positiva, con 7 punti nelle prime quattro giornate, compresa la vittoria contro la Juventus.