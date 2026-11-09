Fra poco più di un mese la FIGC avrà un nuovo presidente. A sfidarsi saranno l’attuale commissario federale Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Il primo ha ottenuto nuovamente l’appoggio della Serie A, anche se in misura minore rispetto ai mesi scorsi, mentre l’ex dirigente di Milan e Monza ha viso AIC e AIAC schierarsi dalla sua parte, con queste che quindi non hanno confermato l’appoggio a Malagò. Proprio questo cambio di schieramento è stato commentato dal Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, scelto proprio da Malagò e il cui nome ha portato alla rottura di quest’ultimo con Maldini e Leonardo che invece aveva proposto la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina dell’Italia.

«Non mi crea imbarazzo ma sicuramente non fanno una bella figura», ha dichiarato il Commissario tecnico azzurro a Coverciano dove la Nazionale italiana si è radunata per preparare le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Il Ct ha anche commentato il momento della squadra, reduce da due risultati positivi che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi. «È importante aver riacceso l’entusiasmo tra i tifosi ma non bastano due risultati buoni, bisogna ancora alzare l’asticella e lavorare», ha spiegato. L’Italia affronterà la Francia giovedì 12 novembre a Milano a San Siro, davanti a oltre 62.000 spettatori, e il Belgio domenica 15 novembre a Bruxelles. «Vista la posizione in cui siamo possiamo giocarci la qualificazione. Ci proveremo fino all’ultimo, anche se la strada è comunque lunga», ha aggiunto Mancini. Tra i temi affrontati anche quello dei giovani e della necessità di trovare nuovi talenti per la Nazionale. Alla domanda se qualcosa sia cambiato nel loro utilizzo dopo la disfatta di Zenica, il ct ha risposto: «Non mi pare, qualcuno li fa giocare, qualcun altro no, per questo noi abbiamo l’obbligo di cercare giovani con qualità tecniche, chiamarli e conoscerli da vicino, convinti che in breve possano diventare bravi e utili alla Nazionale». Mancini ha poi ricordato come in passato i commissari tecnici potessero contare su gruppi di giocatori provenienti dalle principali squadre italiane: «Un tempo i ct avevano il vantaggio di chiamare i blocchi di Juve, Milan, Inter, adesso non è così».