Non solo curva e copertura: il cantiere del Franchi si allarga all'esterno dello stadio

Di settimana in settimana i tifosi che riempiono le tribune accessibili dello stadio Artemio Franchi di Firenze si rendono conto dei passi in avanti che il cantiere sta compiendo. Come riporta il Corriere-Fiorentino, i lavori stanno procedendo attualmente su due binari paralleli: si va avanti con il completamento del primo lotto (Curva Fiesole, metà Maratona, Tribunale laterale e i locali di servizio) e dando seguito all’iter che grazie ai 100 milioni di euro stanziati dalla famiglia Commisso porterà al compimento del secondo e ultimo lotto dei lavori. Come detto sono due binari paralleli con l’obiettivo di farli incontrare per dare continuità ai cantieri, consentendo così di aprire i settori riqualificati per l’inizio della stagione 2027/’28 e avviare le restanti opere.

Intanto proseguono i lavori per la costruzione della copertura e della riprofilatura della Maratona, con i cantieri che proseguono anche negli interrati. Ma intanto si muove qualcosa anche all‘esterno dell’impianto, che sì viene usato come deposito per i materiali ma che ha visto nelle ultime settimane la rimozione della vecchia cancellata verde che recintava i settori in corso di ammodernamento. Con l’inizio della stagione 2027/’28, oltre agli spalti riqualificati e aree di servizio (bagni, punti di somministrazione e locali tecnici), anche le aree esterne dovranno presentare tutte quelle caratteristiche per consentire la fruizione degli spalti ai tifosi come per esempio recinzioni, tornelli e l’area di prefiltraggio. In tutto questo non va dimenticato il restauro definitivo della vecchia Fiesole e gradinate limitrofe, la rimozione dei prefabbricati lato Tribuna nord edificati per Italia ‘90 e l’eliminazione delle due torri faro lato Fiesole (l’illuminazione sarà installata sulla copertura). Alcuni lavori potrebbero essere svolti oltre l’inizio della prossima stagione, con alcuni di questi interventi che saranno fondamentali per ottenere i nulla osta per l’apertura al pubblico. L’obiettivo è quello di non intralciare in alcun modo la campagna abbonamenti della Fiorentina 2027/28.