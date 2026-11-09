La Consob approva l'offerta di Intesa per Mps: Opas al via il 24 novembre

Intesa Sanpaolo incassa il via libera della Consob all’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) da 31,8 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L’Autorità di vigilanza sui mercati ha infatti approvato il documento di offerta e il prospetto dell’operazione. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, partirà il 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, previa pubblicazione del documento di offerta, attesa nei prossimi giorni. Il perfezionamento dell’operazione è invece previsto per il 29 gennaio 2027, salvo eventuali proroghe.

Agli azionisti Mps che aderiranno all’offerta, Intesa riconoscerà un corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione pari a 1,250 euro in contanti e 1,664 nuove azioni di Intesa Sanpaolo. Il presidente della Consob, Guido Stazi, ha riunito il collegio domenica, con l’approvazione del documento e del prospetto dell’offerta come unico punto all’ordine del giorno. La decisione è arrivata per rispettare la scadenza dei termini prevista per l’8 novembre, evitando di rinviare il via libera al giorno successivo, come già accaduto in passato quando la scadenza coincideva con una giornata festiva. L’operazione promossa da Carlo Messina punta alla nascita di un gruppo che diventerebbe il secondo nell’Eurozona per capitalizzazione. Le stime indicano un utile netto superiore a 16 miliardi di euro, rispetto agli oltre 11,5 miliardi previsti dal piano di impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo.

Per gli azionisti è prevista una distribuzione complessiva di circa 61 miliardi di euro nel periodo 2025-2029, con 11 miliardi in più rispetto al piano annunciato lo scorso febbraio. Tra gli obiettivi dell’operazione c’è anche il rafforzamento della presenza del gruppo sul territorio italiano, con una maggiore valorizzazione del risparmio nazionale. La nuova realtà potrebbe contare su circa 1.700 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela, oltre 27 milioni di clienti e una rete di consulenza composta da circa 21.000 persone. La redditività del gruppo, anche grazie alla cessione delle filiali concordata con Unipol, dovrebbe beneficiare di sinergie annue stimate in circa 2,9 miliardi di euro a regime entro il 2029. Sono previsti inoltre impegni specifici per Siena e la Toscana, con un aumento del credito erogato sul territorio e la creazione di un polo tecnologico, di una direzione commerciale e di nuove strutture centrali. Il via libera della Consob arriva al termine di un percorso autorizzativo articolato, che ha portato alla conclusione positiva di 49 procedimenti amministrativi in 29 diverse giurisdizioni, anche al di fuori dell’Unione europea e in ambito sovranazionale.