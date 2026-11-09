Credit Agricole propone una fusione a Banco BPM e un dividendo straordinario ai soci da 1 miliardo

Credit Agricole spiega che quella verso Banco BPM è una «proposta amichevole», «sottoposta alla valutazione del consiglio di amministrazione» di Piazza Meda, e «rappresenta una naturale estensione della partnership di lungo periodo tra Banco BPM e Credit Agricole e della fiducia reciproca instauratasi tra i due gruppi».

Credit Agricole ha proposto a Banco BPM di avviare trattative relative a una fusione tra Banco BPM e Credit Agricole Italia . L’entità risultante dalla fusione sarebbe incentrata su Banco BPM e continuerebbe a essere quotata alla Borsa di Milano.

Per l’economia italiana e le comunità locali, questo nuovo «campione nazionale contribuirebbe a rafforzare la solidità e la competitività del settore bancario italiano. La sua solidità finanziaria e la vicinanza ai territori gli consentirebbero di fornire un maggiore sostegno all’economia reale, in particolare alle Pmi e alle aziende di medie dimensioni, e di aumentare i propri investimenti a sostegno delle comunità locali», si legge nella nota.

Per i dipendenti di entrambe le società, la potenziale operazione offrirebbe nuove opportunità di carriera e di crescita delle competenze all’interno di un gruppo globale dotato di solide capacità in materia di innovazione e tecnologia.

Per i clienti, spiega Credit Agricole in una nota, la nuova realtà offrirebbe una gamma ampia e integrata di servizi in grado di coprire tutte le loro esigenze. Consentirebbe loro di accedere a competenze, prodotti e servizi complementari nei settori bancario, assicurativo, della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari specializzati , rafforzando al contempo un modello di relazione con il cliente capace di coniugare la prossimità ai territori con un’ampia copertura su tutto il territorio nazionale.

L’operazione tra Credit Agricole Italia e Banco BPM porterebbe alla costituzione di «un operatore italiano dei servizi finanziari pienamente integrato, con maggiori capacità di investire, innovare e servire famiglie, professionisti, agricoltori e imprese. Beneficerebbe della contribuzione delle attività assicurative italiane di Credit Agricole, sia nel ramo vita che nel ramo danni».

«La proposta si fonda soprattutto su una visione industriale e imprenditoriale a lungo termine. Mira a unire due gruppi profondamente radicati in Italia per creare un nuovo campione nazionale, inaugurando una nuova fase di sviluppo e ampliando le loro prospettive di crescita», aggiunge l’Agricole.

Inoltre, «la proposta ha un obiettivo semplice: unire i punti di forza complementari di Banco BPM e Credit Agricole Italia per costruire, insieme, un gruppo bancario e finanziario italiano più forte, più diversificato e più innovativo, che coniughi vicinanza e solidità, identità italiana e dimensione europea, radicamento col territorio e capacità di investimento».

La potenziale operazione sarebbe condizionata dall’ approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco BPM , con le maggioranze richieste per poter beneficiare del cosiddetto «whitewash». Si tratta di una procedura che permetterebbe a Credit Agricole di essere esentata dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, e dall’ottenimento delle autorizzazioni usuali per questa tipologia di operazioni, incluse le autorizzazioni da parte della Bce nonché quelle previste dalla disciplina italiana sul Golden Power.

«Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni all’anno. La potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24% dell’utile per azione di Banco BPM nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie», viene spiegato nella nota.

La notizia ha avuto immediati effetti anche in Borsa . Inizialmente il titolo di Banco BPM non è riuscito a fare prezzo, registrando un rialzo teorico del 10%. Una volta entrato agli scambi, l’istituto di Piazza Meda ha segnato un balzo del 10% a quasi 14,80 euro.

«Il nostro compito – aveva detto – è quello di rendere questa transazione positiva, soddisfacente e conveniente per i nostri azionisti», incluso quel 70% del capitale del Banco in mano a soci diversi dalla Banque Verte.

La scorsa settimana, in occasione della conference call sui conti, l’ad Giuseppe Castagna aveva definito la possibilità di un matrimonio con i francesi «un’opportunità che esamineremo», sottolineando come sarebbe dovuta essere l’Agricole a «fare la prima mossa».

«Ciò significa che almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea dovrebbero votare a favore. Inoltre, è richiesto che la maggioranza degli azionisti presenti – escludendo Credit Agricole e qualsiasi altro azionista che detenga, da solo o congiuntamente, una quota relativa superiore al 10% – non esprima voto contrario».

«La logica industriale – spiegano – sarebbe solida e l’accretion notevole. Riteniamo che, unitamente al dividendo straordinario di un miliardo di euro, ciò giustificherebbe l’approvazione da parte degli azionisti di minoranza nel voto ‘whitewash’, nonostante l’assenza di un premio al mercato e di una componente in contanti. Il ‘golden power’ rappresenterebbe il fattore decisivo».

I primi sei mesi del 2026 hanno certificato l’era dei record per i maggiori istituti bancari italiani.

La storia di Banco BPM e i precedenti tentativi di aggregazione

Banco BPM, il gruppo al quale Crédit Agricole ha chiesto di avviare le trattative per una fusione amichevole, nasce il primo gennaio 2017 quando si fondono due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, trasformatesi in società per azioni.

Negli ultimi anni l’istituto è stato al centro di diversi tentativi di aggregazione. Prima l’offerta pubblica di scambio lanciata da UniCredit, poi naufragata anche per effetto dell’intervento del Golden Power da parte del governo. Successivamente è arrivata la proposta di un matrimonio tra pari avanzata da Piazza Meda a Monte dei Paschi di Siena, seguita dall’Ops lanciata proprio da Mps su Banco BPM. Anche queste operazioni non sono arrivate a conclusione.

Sul fronte dei risultati, Banco BPM ha chiuso il 2025 con un utile di 2,1 miliardi di euro, superiore agli obiettivi fissati. Il gruppo conta circa 1.400 sportelli, considerando anche quelli di Azimut, Banca Aletti, Banca Akros e Webank, e serve 3,6 milioni di clienti. La clientela è composta per l’87% da persone fisiche e per il 13% da aziende e professionisti. I dipendenti sono circa 19.000.

La presenza è particolarmente forte in Lombardia, dove si trovano 491 filiali, seguita dal Veneto con 157, dal Piemonte con 150 e dall’Emilia-Romagna con 149.

Il primo azionista della banca è appunto Crédit Agricole con il 29,6% del capitale. Proprio nelle settimane scorse i francesi hanno fatto sentire la loro voce sottolineando che la loro opzione preferita nell’ambito del risiko bancario sarebbe una fusione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia.

Secondo azionista è BlackRock, appena sopra il 5%, mentre al patto di consultazione a cui aderiscono alcune fondazioni ed enti previdenziali fa riferimento il 5,9% delle quote.

Orcel: «Abbiamo cambiato completamente rotta»

Sulla proposta di Crédit Agricole è intervenuto anche l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, che è tornato sul precedente tentativo di acquisizione di Banco BPM da parte del gruppo.

«All’epoca ritenevamo che l’acquisizione di BPM fosse un buon affare. Ma non è andata così. Abbiamo cambiato completamente rotta. Come sapete, l’Italia ha potenziato il proprio piano di crescita organica e ha comunicato a tutti, o fatto capire a tutti, che avremmo potuto raggiungere gli stessi risultati, o anche di più, con la crescita organica».

A spiegarlo è il ceo di UniCredit, Andrea Orcel, a Bloomberg Tv in relazione a una domanda sulla proposta di fusione di Crédit Agricole a Banco BPM, sul quale UniCredit lanciò una Ops, poi ritirata anche a seguito del Golden Power del governo.

Orcel ha poi ricordato i risultati raggiunti dal gruppo in Italia: «Da agosto ad agosto, la nostra quota di mercato nei segmenti target in Italia è aumentata di 130 punti base»