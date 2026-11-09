Courtois investe nel padel: la sua NXTPlay entra nel capitale di Gallop Global

NXTPlay è nata con l’obiettivo di aiutare gli atleti professionisti a investire in club, media e altre società legate allo sport. Come riportato da 2Playbook, l’ingresso in Gallop Global rappresenta il primo investimento della società nel padel, un settore in crescita, e un nuovo passo nel settore degli eventi sportivi internazionali.

Thibaut Courtois allarga i propri investimenti nel mondo dello sport e punta anche sul padel. NXTPlay , società di investimento co-fondata dal portiere belga del Real Madrid e da Gonzalo Vila , è entrata nel capitale di Gallop Global . Si tratta della società che organizza l’ Emaar Dubai Premier Padel P1 . L’accordo prevede anche una collaborazione strategica per sostenere la crescita internazionale dell’azienda con sede a Dubai .

Con l’accordo, NXTPlay metterà a disposizione capitali, supporto strategico, relazioni commerciali e la propria rete internazionale. «Il nostro investimento in Gallop riflette la nostra fiducia nel modello di business dell’azienda, nel suo team dirigenziale e nel suo potenziale internazionale. Il padel è un settore strategico per NXTplay», ha spiegato Gonzalo Vila , CEO e co-fondatore di NXTPlay.

Gallop Global ha il suo principale appuntamento nell’ Emaar Dubai Premier Padel P1 , torneo che fa parte del circuito internazionale Premier Padel e che porta negli Emirati Arabi Uniti alcuni dei migliori giocatori del mondo. La società guarda però anche oltre Dubai, con nuovi progetti in Asia e in altri mercati internazionali.

L’operazione non riguarda soltanto un investimento economico. NXTPlay diventerà infatti partner strategico di Gallop Global , e unirà i contatti di NXTPlay nel mondo dello sport e dei media con il lavoro di Gallop Global nell’organizzazione e nella promozione di eventi sportivi. Tra gli obiettivi della società di Dubai ci sono l’ingresso in nuovi mercati, l’ampliamento degli eventi organizzati e la creazione di nuove collaborazioni commerciali.

Anche Ivan Modia, CEO e co-fondatore di Gallop Global, ha commentato l’intesa, sottolineando come l’ingresso di NXTPlay rappresenti un aiuto per i piani di espansione della società. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di «costruire un’azienda internazionale in grado di creare, possedere e sviluppare eventi propri e distintivi in diversi mercati».

Con questa operazione si amplia il portafoglio di investimenti di NXTPlay. La società di Courtois e Vila ha già partecipazioni nel mondo del calcio, con investimenti nel Genk, nel Le Mans e nel CD Extremadura. Da settembre l’azienda è presente anche nel mondo degli Espots grazie all’acquisizione di una quota di Fusion Esports Group, società proprietaria del club di esports Astralis.

L’ingresso in Gallop Global segna quindi il debutto di NXTPlay nel padel e aggiunge un nuovo settore agli investimenti portati avanti da Courtois e Vila.