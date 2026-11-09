I campionati si fermano per la seconda volta in questa stagione per dare spazio nuovamente alle nazionali per una sosta che sarà questa volta canonica rispetto a quella scorsa che ha visto per la prima l’accorpamento delle due finestre di settembre e ottobre.

Si tratta, inoltre, dell’ultimo appuntamento annuale per le nazionali che poi torneranno in campo a marzo 2027. In questa settimana di pausa per i campionati le selezioni europei torneranno protagoniste in UEFA Nations League con le ultime due giornate della fase a gironi del torneo continentale prima della fase a eliminazione diretta e i vari playoff-playout interlega.

Fra le protagoniste, ovviamente, anche l’Italia di Roberto Mancini che se la vedrà con Francia e Belgio essendo sicuramente certa di evitare l’ultimo posto (sarà la Turchia a retrocedere nella Lega B) e punta a entrare nelle prime due del raggruppamento per approdare ai quarti di finale.