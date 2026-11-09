I campionati si fermano per la seconda volta in questa stagione per dare spazio nuovamente alle nazionali per una sosta che sarà questa volta canonica rispetto a quella scorsa che ha visto per la prima l’accorpamento delle due finestre di settembre e ottobre.
Si tratta, inoltre, dell’ultimo appuntamento annuale per le nazionali che poi torneranno in campo a marzo 2027. In questa settimana di pausa per i campionati le selezioni europei torneranno protagoniste in UEFA Nations League con le ultime due giornate della fase a gironi del torneo continentale prima della fase a eliminazione diretta e i vari playoff-playout interlega.
Fra le protagoniste, ovviamente, anche l’Italia di Roberto Mancini che se la vedrà con Francia e Belgio essendo sicuramente certa di evitare l’ultimo posto (sarà la Turchia a retrocedere nella Lega B) e punta a entrare nelle prime due del raggruppamento per approdare ai quarti di finale.
Come di consueto saranno diversi i calciatori a lasciare le rispettive squadre, infortuni permettendo, per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. In tutto saranno 194 i calciatori che militano in Serie A a essere protagonisti anche in questa pausa dei campionati.
Di seguito l’elenco completo, diviso per squadre, dei calciatori convocati dalle rispettive squadre in vista di questa finestra di novembre delle nazionali.
ATALANTA – 12
- Marco Carnesecchi (Italia)
- Giorgio Scalvini (Italia)
- Gianluca Scamacca (Italia)
- Charles De Ketelaere (Belgio)
- Nicola Zalewski (Polonia)
- Nikola Krstovic (Montenegro)
- Eljif Elmas (Macedonia del Nord)
- Sead Kolasinac (Bosnia)
- Mario Pasalic (Croazia)
- Lazar Samardzic (Serbia)
- Relja Obric (Slovenia)
- Franck Kessie (Costa d’Avorio)
BOLOGNA – 10
- Nicolò Cambiaghi (Italia)
- Lewis Ferguson (Scozia)
- Torbjorn Heggem (Norvegia)
- Eivind Helland (Norvegia)
- Arthur Theate (Belgio)
- Rahim Alhassane (Marocco)
- Marco Libra (Venezuela)
- Massimo Pessina (Italia Under 21)
- Samuel Mbangula (Belgio Under 21)
- Ukko Happonen (Finlandia Under 21)
CAGLIARI – 5
- Alessandro Romano (Italia)
- Alen Sherri (Albania)
- Paul Mendy (Senegal)
- Yuki Sugawara (Giappone)
- Juan Rodriguez (Uruguay)
COMO – 13
- Samuele Ricci (Italia)
- Mattia Liberali (Italia)
- Riccardo Cassano (Italia)
- Lucas Da Cunha (Francia)
- Jacobo Ramon (Spagna)
- Martin Baturina (Croazia)
- Ivan Smolcic (Croazia)
- Tasos Douvikas (Grecia)
- Nico Paz (Argentina)
- Maximo Perrone (Argentina)
- Willy Kambwala (Congo)
- Francesco Andrealli (Perù)
- Alex Valle (Spagna Under 21)
FIORENTINA – 7
- Nicolò Fagioli (Italia)
- Alieu Njie (Svezia)
- Radu Dragusin (Romania)
- Franco Mastantuono (Argentina)
- Christ Inao Oulai (Costa d’Avorio)
- Beto (Guinea-Bissau)
- Cher Ndour (Italia Under 21)
FROSINONE – 14
- Romano Schmid (Austria)
- Giorgi Kvernadze (Georgia)
- Daniel Birligea (Romania)
- Tomas Bobcek (Slovacchia)
- Aleksa Terzic (Serbia)
- Luis Hasa (Albania)
- Fares Ghedjemis (Algeria)
- Anthony Oyono (Gabon)
- Omar Fayed (Egitto)
- Lorenzo Palmisani (Italia Under 21)
- Gabriele Calvani (Italia Under 21)
- Matteo Cichella (Italia Under 21)
- Seydou Fini (Italia Under 21)
- Wisdom Amey (Italia Under 20)
GENOA – 7
- Djibril Sow (Svizzera)
- Leo Ostigard (Norvegia)
- Mario Mitaj (Albania)
- Mikael Egill Ellertsson (Islanda)
- Milutin Osmajic (Montenegro)
- Samuel Wiafe (Italia Under 19)
- Robinho Jr (Brasile Under 20)
INTER – 14
- Nicolò Barella (Italia)
- Alessandro Bastoni (Italia)
- Federico Dimarco (Italia)
- Francesco Pio Esposito (Italia)
- Marcus Thuram (Francia)
- Andy Diouf (Francia)
- Djed Spence (Inghilterra)
- Piotr Zielinski (Polonia)
- Petar Sucic (Croazia)
- Hakan Calhanoglu (Turchia)
- Manuel Akanji (Svizzera)
- Aleksandar Stankovic (Serbia)
- Ange-Yoan Bonny (Costa d’Avorio)
- Carlos Augusto (Brasile)
JUVENTUS – 11
- Guglielmo Vicario (Italia)
- Federico Gatti (Italia)
- Teun Koopmeiners (Olanda)
- Edon Zhegrova (Kosovo)
- Zeki Celik (Turchia)
- Kerim Alajbegovic (Bosnia)
- Weston McKennie (Stati Uniti)
- Pape Matar Sarr (Senegal)
- Juan Cabal (Colombia)
- Jhon Lucumi (Colombia)
- Jeff Ekhator (Italia Under 21)
LAZIO – 7
- Davide Frattesi (Italia)
- Oliver Provtstgaard (Danimarca)
- Christos Mandas (Grecia)
- Gustav Isaksen (Danimarca)
- Adam Marusic (Montenegro)
- Reda Belahyane (Marocco)
- Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)
LECCE – 5
- Omri Gandelman (Israele)
- Kialonda Gaspar (Angola)
- Sadik Fofana (Togo)
- Oumar Ngom (Mauritania)
- Tiago Gabriel (Portogallo Under 21)
MILAN – 13
- Alphadjo Cisse (Italia)
- Adrien Rabiot (Francia)
- Mike Maignan (Francia)
- Diego Moreira (Belgio)
- Luka Modric (Croazia)
- Goncalo Ramos (Portogallo)
- Ardon Jashari (Svizzera)
- Christian Pulisic (Stati Uniti)
- Pervis Estupinan (Ecuador)
- Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
- Francesco Camarda (Italia Under 21)
- Sankhoun Diawara (Francia Under 21)
- Christian Comotto (Italia Under 20)
MONZA – 7
- Gustavo Varela (Portogallo)
- Noel Tornqvist (Svezia)
- Saba Goglichidze (Georgia)
- Eddy Kouadio (Italia Under 21)
- Mathis Mout (Italia Under 20)
- Jay Robinson (Inghilterra Under 20)
- Adam Bakoune (Marocco Under 23)
NAPOLI – 8
- Antonio Vergara (Italia)
- Kevin De Bruyne (Belgio)
- Scott McTominay (Scozia)
- Billy Gilmour (Scozia)
- Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
- Noa Lang (Olanda)
- Rasmus Hojlund (Danimarca)
- Mathias Olivera (Uruguay)
PARMA – 6
- Simone Lontani (Italia)
- Mandela Keita (Belgio)
- Sascha Britschgi (Svizzera)
- Mariano Troilo (Argentina)
- Giovanni Daffara (Italia Under 21)
- Benjamin Cremaschi (Stati Uniti Under 23)
ROMA – 13
- Nicolò Pisilli (Italia)
- Daniele Ghilardi (Italia)
- Donyell Malen (Olanda)
- Rodrigo Mora (Portogallo)
- Konstantinos Koulierakis (Grecia)
- Santiago Castro (Argentina)
- Matias Soulè (Argentina)
- Leonardo Balerdi (Argentina)
- Wesley (Brasile)
- Devis Vasquez (Colombia)
- Evan Ndicka (Costa d’Avorio)
- Giorgio De Marzi (Stati Uniti)
- Emanuele Lulli (Italia Under 21)
SASSUOLO – 7
- Sebastiano Esposito (Italia)
- Duje Caleta-Car (Croazia)
- Kieron Bowie (Scozia)
- Vasilije Adzic (Montenegro)
- Arijanet Muric (Kosovo)
- Luca Lipani (Italia Under 21)
- Darryl Bakola (Francia Under 20)
TORINO – 14
- Nikola Vlasic (Croazia)
- Che Adams (Scozia)
- Nathan Patterson (Scozia)
- Ardian Ismajli (Albania)
- Ricardo Rodriguez (Svizzera)
- Eray Ervin Comert (Svizzera)
- Gvidas Gineitis (Lituania)
- Lucas Perri (Brasile)
- Rafik Belghali (Algeria)
- Samuel Coco (Guinea Equatoriale)
- Diego Mascardi (Italia Under 21)
- Pietro Comuzzo (Italia Under 21)
- Alessio Cacciamani (Italia Under 21)
- Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21)
UDINESE – 12
- Nicolò Zaniolo (Italia)
- Matteo Palma (Italia)
- James Abankwah (Irlanda)
- Giorgi Chakvetadze (Georgia)
- Jesper Karlstrom (Svezia)
- Sandi Lovric (Slovenia)
- Mergim Vojvoda (Kosovo)
- Juan David Arizala (Colombia)
- Oumar Solet (Costa d’Avorio)
- Hassane Kamara (Costa d’Avorio)
- Enzo Ebosse (Camerun)
- Lennon Miller (Scozia Under 21)
VENEZIA – 9
- Thohir Johann Helgason (Islanda)
- Albion Rrhamani (Kosovo)
- Akor Adams (Nigeria)
- Redouane Halhal (Marocco)
- John Yeboah (Ecuador)
- Ridgeciano Haps (Suriname)
- Matteo Dagasso (Italia Under 21)
- Richie Sagrado (Belgio Under 21)
- Antonio Fernandez (Spagna Under 19)