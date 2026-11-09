Cifre e durata: i dettagli dell'accordo tra Inter e Milan e Generali. Il confronto con la Juve

Inter e Milan hanno presentato il progetto del loro nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale Meazza ufficializzando anche l’accordo con Generali per i naming rights che quindi porteranno il nuovo impianto a chiamarsi Generali Stadium.

Come riportato da Calcio e Finanza, l’accordo con Generali avrà una durata di 25 anni, per un valore complessivo di 650 milioni di euro. Una cifra che corrisponde a un ricavo medio di 26 milioni di euro all’anno per i club, ma che invece avrà una struttura differente con due livelli distinti, sia per durata che per cifre.