Riservato agli utenti registrati

Cifre e durata: i dettagli dell'accordo tra Inter e Milan e Generali. Il confronto con la Juve

Il nuovo impianto dei due club, che sorgerà accanto all’attuale Meazza, porterà il nome del colosso assicurativo italiano.

Di
Luca Cosentini
Onefootball
Stadi
cifre accordo inter milan generali
Il rendering del nuovo Generali Stadium

Inter e Milan hanno presentato il progetto del loro nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale Meazza ufficializzando anche l’accordo con Generali per i naming rights che quindi porteranno il nuovo impianto a chiamarsi Generali Stadium.

Come riportato da Calcio e Finanza, l’accordo con Generali avrà una durata di 25 anni, per un valore complessivo di 650 milioni di euro. Una cifra che corrisponde a un ricavo medio di 26 milioni di euro all’anno per i club, ma che invece avrà una struttura differente con due livelli distinti, sia per durata che per cifre.

Calcio e Finanza

Continua a leggere

Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.

Registrati gratis