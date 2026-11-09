Continua la cessione di asset non strategici per Fininvest: obiettivo ulteriore liquidità per investire

La vendita di Villa Certosa segna un altro importante passaggio nella riorganizzazione del patrimonio della famiglia Berlusconi. Dopo la cessione della proprietà in Sardegna e dell’ultimo 20% del Monza, manca solo la vendita di Villa Gernetto a Lesmo, per poi chiudere il capitolo delle dismissioni e guardare ai prossimi investimenti. Come riportato da Repubblica, il rogito di Villa Certosa, ovvero la storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stato firmato il 30 settembre. L’acquirente è Constellation Hotels Holding. Si tratta di una società lussemburghese che fa capo alla famiglia Al Thani, gli emiri del Qatar. Con la firma è stato perfezionato anche il saldo dell’operazione, per una cifra complessiva che si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro.

Una somma importante per le casse di Fininvest, che al 31 dicembre 2025 registrava debiti per 36,2 milioni. La holding potrebbe inoltre realizzare una plusvalenza dalla vendita. A fine 2025 infatti, il valore contabile dell’intero patrimonio immobiliare – che comprendeva Villa Certosa, Villa Gernetto, Macherio e la sede di via Paleocapa – era pari a 273,3 milioni di euro. La sola Villa Gernetto a Lesmo con 60 stanze, era valutata 45 milioni. A queste risorse si aggiungono i 21 milioni incassati a giugno con la cessione dell’ultimo 20% del Monza Calcio. Si è concluso così con il ritorno del club in Serie A, il percorso della famiglia Berlusconi dal club brianzolo. Il Monza è adesso di proprietà del fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Le operazioni hanno anche una funzione legata alla successione di Silvio Berlusconi. I cinque eredi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, potranno infatti completare le ultime pratiche. Il legato da 30 milioni destinato a Marcello Dell’Utri è già stato pagato, mentre restano da saldare le ultime tranche dei 100 milioni complessivi previsti per Marta Fascina e Paolo Berlusconi. I pagamenti saranno effettuati dagli eredi attraverso i 150 milioni di euro di cedole Fininvest previsti per il 2026.